Hiigelkahjumis Tesla rõõmustab siiski investoreid

Loodab rahareservi kosumist

Ettevõtte tulevikku arvestades oli üks olulisemaid muudatusi möödunud kvartalis suur kärpeplaan, mis tähendab, et Tesla vaatas üle organisatsiooni struktuuri, analüüsis, missuguste ülesannetega inimesed tegelevad ning mängis nende paigutuse ümber. Seetõttu teatas ettevõte juunis, et koondab 9% töötajatest.

Musk selgitas toona, et põhjalikumal analüüsil selgus, et mitme töötaja ülesanded kordavad üksteist, mistõttu pole rahaliselt mõttekas osasid ametikohti pidada. Samuti lisas ta, et tootmisüksuse juhte koondamine ees ei oota. „Selguse huvides ütlen, et Tesla jätkab ka edaspidi kriitilistel töökohtadel talentide värbamist, sest tootmises on jätkuvalt uusi inimesi vaja,“ kirjutas Musk töötajatele kahe kuu eest saadetud kirjas. „Teeme selle raske otsuse selleks, et seda tulevikus uuesti tegema ei peaks,“ ütles Musk juunis.

Muudatuste tõttu oli Teslal lõppenud kvartali lõpu seisuga 2,2 miljardit dollarit vaba raha. See reserv peaks hakkama Muski sõnul kasvama. Ühtlasi teatas ta, et tänavu peaksid Tesla kapitalikulutused jääma 2,5 miljardi dollari juurde, mis on oluliselt vähem kui möödunud aastal, mil näitaja jäi 3,4 miljardi juurde.

Musk väitis samuti, et Tesla ei taha täiendavalt kapitali kaasata. Selle asemel keskendub ettevõte võlakoorma vähendamisele. „Mõistagi võiks me raha kaasata, aga ma ei usu, et selleks vajadust on,“ ütles Musk ja märkis, et ise hakkama saamine distsiplineerib.

Niisugused numbrid ja mõtted peaksid mõjuma investoritele innustavalt. Vahepeal näis, et investorid on Tesla tuleviku pärast aina pessimistlikumaks muutunud ning Muski sõnad leevendust ei too. Mitmel puhul on viidatud sellele, et Tesla oskab raha pigem põletada kui seda juurde tekitada.