Boroditš: tegelen tulekustutamisega

Värskelt Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) juhina tööle asunud Deniss Boroditš peatas sisejuurdluse ajaks ettevõtte haldusteenistuse direktori Toivo Moorastiga töösuhte ning prokuratuurile esitati kuriteoteade.

Mina lähtun sellest, mis on ettevõtte huvides ja kui kusagil on kahtlus, siis seda tuleb uurida. Me tahame olla hea mainega ettevõte ja võidelda korruptsiooniga. Otsustasin algatada sisejuurdluse ja loomulikult ei saa see inimene samal ajal oma ametiülesandeid täita.

Kui suured õigused Moorastil ettevõttes olid ja mis valdkondade eest ta vastutas?

Ta oli ühe suure teenistuse, haldusteenistuse direktor. Talle allus kinnisvaraosakond ehk kõik kinnisvaralepingud koos ehitustegevusega, majandusosakond ja ladude osakond. Talle allus umbes 400 inimest. Ettevõttes kokku töötab pea 1800 inimest.

Kas need kahtlased teod jäävad aastate taha?

Audit hõlmas aastaid 2015-2018.

Kas auditist tuli rohkem asju välja või oli üks suur tegu?

Seal olid erinevad momendid ja need andsid meile tõsise signaali, et selle asjaga tuleb edasi minna. Me ei taha võtta kohtumõistja rolli ja me ei ole uurimisasutus, aga meie kohustus on reageerida. Tänu sellele tegin käskkirja, millega alustasime sisejuurdlust ja tegime ka kuriteoteate Põhja ringkonnaprokuratuurile.

Kas peatasite Moorasti töölepingu kolmekümneks päevaks, et vaadata, kas prokuratuur algatab kriminaalasja?

Me määrasime oma sisejuurdluse ajaks kolmkümmend päeva ja selleks perioodiks kõrvaldasime Moorasti ametiülesannete täitmisest. Loogiline, et nii kaua kui käib sisejuurdlus, ei oleks tal võimalust seda kuidagi mõjutada. Edasi otsustame pärast sisejuurdluse tulemusi. Omaette teema on ka, milliseid samme võtab prokuratuur ette.

Niisama nalja pärast te ju ei teinud sellist otsust, seal peavad olema ikka tõsised asjad taga?

Ma lugesin ka härra Moorasti kommentaare, et tema arvates taheti temast lihtsalt lahti saada. Ei-ei. Meil on konkreetsed kahtlused. Me ei ole naljaettevõte, kes hakkaks selliste asjadega nalja tegema ja politseimänge mängima. See ei ole ettevõtte ega ka minu stiil. Küll on minu kohustus reageerida, kui ma näen, et kusagil on kahtlus ettevõtte huvide kahjustamises ning tegu võib olla kuriteoga.

Kas see näitab, et mädapaise võis TLT juhtkonnas olla suurem, kui seni välja on tulnud?

Selline see olukord on. Ma tegelengi praegu rohkem tulekustutamise kui oma põhifunktsiooniga, ühistranspordi ladusa juhtimisega.