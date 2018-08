Tõniste tahab haigekassa reservide kasutamise legaliseerida

Ainult tellijale

Haigekassa ja töötukassa nimevahetuse ümber kerkinud furoori keskel üritab rahandusminister Toomas Tõniste seadusse raiuda kahe kassa reservide palju kriitikat pälvinud kasutamise riigi huvides.

Ettepaneku täiendada haigekassa ja töötuskindlustuse seadust edastas Tõniste just nimelt kahe kassa nimevahetusega seotud eelnõu kooskõlastuskirjas. Ettepanekute järgi tekiks rahandusministeeriumil õigus reservides hoitavat raha kasutada, tagades sealjuures haigekassale võimaluse igal ajal kassatagavara ja reservkapitali arvelt täita haigekassale pandud ülesandeid.

Praegu on haigekassa ja töötukassa reservid riigi kontsernikontol ning varude kasutamine igapäevaste kulutuste katmiseks on pälvinud teravat kriitikat nii praegu kui varem opositsioonis olnud parteidelt kui ka riigikontrollilt. Kriitika aluseks on fakt, et haigekassa ja töötukassa seaduste järgi on nende reservid mõeldud ainult kassade endi eesmärkide täitmiseks.

Sarnase ettepaneku tegi Tõniste ka eelmisel aastal parlamendi riigieelarve erikomisjonile saadetud eelnõus. Komisjoni tegevusaruandest selgub, et siis jäi see ettepanek toppama.