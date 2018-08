Tsahkna: mul pole vajadust end poliitikas eksponeerida

Andres Herkel, Vabaerakonna esimees

Riigikogu saadikutel on fraktsiooniorjus

Probleemi püstitamisega tuleks Tsahkna ettepanekuid kindlasti tõsiselt võtta. Iseasi on jällegi, kui paljud neist teostatavad on. Umbes pooled neist kattuvad ka Vabaerakonna vaadetega. Samas ei poolda meie kindlasti igale riigikogu saadikule eraldi nõuniku andmise ideed. Sellise idee täideviimiseks tuleks enne ikka väga palju muuta. Praegusel kujul on see kulukas ja tooks lihtsalt veel 101 broileri palkamise.

Põhiprobleem on selles, et riigikogu saadikud ei ole vabad, neil on fraktsiooniorjus peal. Saadikud ei saa üksi midagi riigikogus ära teha, sest nad on juba töökorralduslikult fraktsiooniliikmetest kehvemas positsioonis. Selle negatiivne külg on see, et see pärsib saadikute isiklikke algatusi ja väljendamisi. Praegu on fraktsioonide ühisavalduste roll riigikogu kodukorra tõttu pealepressiv.

Probleeme riigikogus on veel palju. Vabaerakonna arvates on suurim probleem erakondade ülerahastamine. See rikub konkurentsi. Samuti on kuluhüvitised liiga suured, neid ei kasutata otstarbeliselt. Samuti on meil mitu topeltministrit.

Paraku muutuvad asjad alles siis, kui poliitiline eliit on ise valmis end piirama. Kahetsusega nendin, et ka praegune riigikogu koosseis pole oma kodukorra muutmiseni jõudnud, kuigi isegi esimees Eiki Nestor on öelnud, et seda peaks kindlasti tegema. Ikka see takerdub alati kuskile.

Arvan, et riigikogu saadikutele tuleb tegelikult kasuks vahepeal n-ö riigikogu aknaalusel real ehk fraktsioonivabal positsioonil istumine. See annab riigikogu töökorraldusest ja elust hoopis teise pildi.