Prantsuse kontsern võtab Eesti betoonitootjad ühe katuse alla

Betoonelementide tootja TMB müüb ettevõtte Prantsuse kontsernile, millele juba kuulub siinsel turul E-Betoonelement.

Eesti betoonelementide tootja TMB tegevjuht ja üks suuromanik Jaan Luts ütles, et müüvad ettevõtte täielikult kontsernile Consolis Group. Luts nentis, et sõlmiti aktsiate ostu-müügileping, aga tehingu peab kinnitama konkurentsiamet. „Tehing jõustub pärast heakskiitu ja see toimub alles aasta lõpus, võib-olla isegi järgmise aasta algul. Kui toimub. Kui tõesti see tehing jõustub, siis mina lahkun juhipositsioonilt,“ teatas Luts.

Consolis Groupile kuulub Eestis ka betoonelementide tootja E-Betoonelement. „Kui kaks tükki kokku lähevad, eks siis peab sealt sünergia tulema. Nii juhtimises kui ka siis võib-olla müügi poole pealt,“ sõnas Luts. Luts ei teadnud siiski, kas kaks ettevõtet otseselt struktuurselt ühinevad. „Seda ma ei oska öelda, mis tulevikus juhtuma hakkab, aga nad on ühe grupi ettevõtted küll. E-betoonelement kuulub juba Consolisele ja kui see tehing jõustub, siis kuulub ka TMB Tartu tehas Consolisele.“

Kui kaks siinset betoonelementide tootjat ühinema peaksid, suurendab see Lutsu hinnangul võimekust eksportturgudel. „Meil on küllalt tugev kliendibaas Rootsis, Soomes ja selline kahe firma kokku panemine annab võimaluse olla paindlikum ja täita olulisi suuri ekspordiprojekte, samas ka Eesti siseturule toota. Lihtsalt paindlikkus ja võimekus suureneb.“ Selle tulemusel tekiks Lutsu sõnul Eesti mõistes väga suur firma, kes on koduturul järgmistest kordades suurem. „See on Eestis küllaltki suure osaga. Aga siiski ma arvan, et mitte nii suure osaga, et konkurentsiamet ei peaks seda aktsepteerima. Aga see on muidugi nende analüüs, ma seda spekuleerida ei tahaks,“ ütles ta.

Muuga Betoonelemendi juht Indrek Kullamaa hindas, et ostu taga on TMB Grupi kiire kasv Soomes ja Rootsis. „Küllap see oli Rootsi ja Soome turu pärast, mis on ju palju suuremad, kui Eesti seda on." Kullamaa sõnul on raske öelda, mida võiks tehing Eesti turul muuta, kuna Consolis on juba praegu Eestis E-Betoonelemendi omanikuna tegev.

Otsisid investorit, said ülevõtja