Ühe firma lugu: läksid juhid, järgnesid kliendid

Hüdraulikafirma Baltflex süüdistab endiseid juhte klientide varastamises, mis haukas käibest pea pool miljonit eurot. Seevastu tööstur Veljo Konnimoisa uude ärisse sukeldunud ekstöötajad soovitavad Baltflexil peeglisse vaadata.

Keskastmejuhid üritavad äri üle võtta. Madis Veigel Baltflexi tegevjuht

Veigeli kõrvu jõudis, et firmad läksid tööstur Veljo Konnimoisa ettevõttesse liikunud Arumäe juurde. Konnimoisale kuuluv Radius Machining tegeleb treimise ja freesimisega, kuid aasta alguses teatas Konnimois, et alustas uue ärisuuna ehk Arumäele tuttava hüdraulikaga. Veigel märkas veel ühte detaili, mida ta ei pea juhuslikuks kokkusattumuseks: Arumäe viimane tööpäev oli septembri lõpus ja sama kuu alguses asutas Konnimois ettevõtte Radius Hydraulic AB.

Uue ärisuunaga loodab Radius Machi­ning juba tänavu käivet enam kui 50% võrra kasvatada. Konnimois märkis jaanuaris, et uue valdkonna käivitamine algas juba möödunud aasta algul. Firma investeeris selleks pool miljonit eurot.

Veigel on pettunud ja nimetas toimunut ebaeetiliseks. “Keskastmejuhid üritavad äri üle võtta. Tahame debatti selle üle, kas toimunu on õige või mitte.”

Kui Arumägi oleks ostujuht teises valdkonnas, poleks Veigeli sõnul probleemi tekkinud, kuid Arumägi alustas samas äris. Lisaks on tal käes korralik infopagas. “Räägime sisuliselt tipust. Ostujuht on juhatuse paremal käel istuv mees.”

Veigel tunneb, et võib äri kaotada. Tema hinnangul Arumägi sisuliselt varastas Balt­flexi pikaaegsed kliendid. Täielikult või osaliselt loobus koostööst neli tippklienti, mis on Veigeli sõnul sel aastal Baltflexi käibesse löönud umbes 450 000eurose augu. Mullu oli firma käive ligi 4,4 miljonit eurot.

Arumäele järgnesid teised. Novembris pani tööle punkti Tallinna osakonna juht Aiko Aigro, jaanuaris tootmisjuht Helver Hõbemägi ja aprillis ostujuht Jarno Mööl.

Luges kirjad läbi

Tüli on päädinud endiste juhtide kirjavahetuse läbilugemise, leppetrahvinõuete esitamise ja töövaidluskomisjoni pöördumisega. “Juristid põletavad raha, aga kuhu jõuame, seda me ei tea,” lausus Veigel.

Baltflexi sisejuurdlus näitas, et Hõbemägi saatis Arumäele enne tema lahkumist Baltflexi 2016. aasta majandusinfo, kus olid kirjas tootjad ja hinnad. Baltflexi asutajale ja finantsjuhile Heino Piirsalule näib see kahtlane. “Kogu äri tehakse meie andmebaasi põhjal, mille viisid majast välja inimesed, kes Radiusesse tööle läksid.”

Läinud reedel selgus, et Baltflex kaotas töövaidluskomisjonis konkurentsikeelu rikkumise vaidluse Jarno Möölile. Saatuslikuks sai juriidiline nüanss: Baltflex polnud Mööliga kahepoolset kokkulepet sõlminud, lisaks oli igakuine hüvitis liiga väike, kätte saanuks Mööl 400 eurot. “Mis paber meil siis laual on? Ma ei tea, millist paberit juurde tahetakse,” sõnas Veigel.

Tarnija läks appi

Peale klientide hüppasid alt tarnijad. Itaalia ettevõte FB Hydraulic müügijuht Jacopo Fiocchi selgitas, miks mujale müüb. “Jaanus (Arumägi – toim) andis meile teada uuest ettevõttest, palus abi ja otsustasime seda pakkuda,” seisab meilis, milles lubas Fiocchi jätkata siiski Baltflexile tarnimist. Äripäevale ütles Fiocchi, et koostöö Radiusega oli arusaamatus.

Äripäev tutvus kirjavahetusega, kus Arumägi jagas teisele Itaalia tarnijale Radius Machiningu kohta infot ja märkis, et firma alustas uue suunaga. Arumägi lisas, et loodab sama tarnijaga uuesti koostööd teha.

“Milliseid käitumismudeleid nimetatakse alatuks ja milliseid kõrgeks ärimehelikuks käitumiseks? Vaatan enda lastetoa põhjal, et kallis mees, see on sulaselge alatu käitumine. Nii ei tehta! Aga võib-olla Arumägi mõtleb, et ajab kõva asja: “Tirisin nende tordilt kirsi oma hoovi!”” rääkis ta.

Baltflex veenis tarnijaid ümber. “Osa tarnijaid ehmatas, pöördus laeva tagasi. Selgitasime tagasitulijatele, et saage aru, olete Eesti väikesel turul kahes kohas ja lõpuks te ei müü midagi,” rääkis Veigel.

Ühe kliendi, Näpi Metalli juhi Ergo Saare sõnul otsustab iga ettevõte, kellega koostööd teeb. “See on Baltflexist alatu süüdistada, et keegi võttis kellegi üle. Kõik liiguvad vabatahtlikult sinna, kuhu tahavad,” ütles Saar ja avaldas, miks temal Radiusega koostöö edenenud on. “Suhtluspool on oluliselt parem.”

Vastamine advokaadile

Arumägi oli valmis intervjuuks kohtuma, kuid teatas mõne päeva pärast, et küsimustele vastab Lextali vandeadvokaat Urmas Ustav. Ka Hõbemägi suunas vastamise Ustavile ning Konnimoisalt ei õnnestunud eelmise nädala lõpus kommentaari saada.

Veigel usub, et Konnimois ei ostnud Arumäge ja teisi üle, vaid on investor. Veigel peab Arumäge ambitsioonikaks. “Kui Arumäe südamesoov on saada omanikuks, siis tal ei olegi mitte midagi muud teha. Võib-olla nad leppisid Konnimoisaga kokku: “Hea sõber, anna mulle 500 000 eurot laenu, maksan sulle tagasi. Konnimois küsis, aga kuidas sa maksad. Siis Jaanus pani paberid lauale, et vaata, müüme neid asju aastas sellise kasumiga, kuidas sulle tundub?”” oletas Veigel.

Piirsalul oli Konnimoisast varem hea mulje. “Müts maha, kuidas ta on Radius Machiningu üles ehitanud. Kõva mees! Kuid eetilisest küljest minu arvamus temast nüüd muutus,” tunnistas Piirsalu, kelle arvates ka Konnimois sisuliselt varastas osa teise firma käibest. “Seda, et konkurent võtab äri üle, juhtub väga palju, aga Radius polnud isegi konkurent.”

Äkki inimesed ei taha Baltflexis töötada? “Kui asi on meis, mingu mujale tööle – ärgu tehku kõlvatut konkurentsi. Tunneme end ka kehvasti, kuna kes Arumäele paha tegi 20 aastat?” kostis Piirsalu.

Veigel nimetas Eesti õigusruumi põduraks ja Piirsalu ootab diskussiooni. “Et mida taoliste lugudega teha. Võiks parandada seadusi. Ei ole korralikku seadust, on liiga palju tõlgendamist. Peaks defineerima, millistel tingimustel võidakse minna sarnastesse ettevõtetesse või alustada uut äri kellegi andmebaasi põhjal.”

Jaburad väited

Lahkunud töötajaid esindava Urmas Ustavi hinnangul on väide, nagu Konnimois varastanuks Baltflexi käibest, jabur nii õiguslikult kui ka eluliselt.

Küsimusele, kas Konnimois on hoopis investori rollis ja Arumägi pääseb hiljem Radius Hydraulicu omanikeringi, ei vastanud Ustav selgelt. Küll kinnitas, et Radius Hydraulicus käib tootmine.

“Inimeste mistahes võimalikud omavahelised tulevikku suunatud kokkulepped on nende endi asi,” kostis ta. Sama üldiseks jäi vastus sellele, kas Arumägi pöördus Konnimoisa poole või vastupidi. “Demokraatlikus riigis suhtlevad inimesed üsna barjäärideta.”

Ustav rõhutas, et Eestis ei kehti enam sunnismaisus ja Baltflexist lahkunud juhid ei ole seadust rikkunud – tegu on tavalise konkurentsiga. “Kui lahkuksite praeguselt töökohalt ja asutaksite uue ajalehe, kasutaksite täpselt samuti oma teadmisi, võtaksite ühendust potentsiaalsete reklaamiklientidega ja nii edasi,” tõmbas Ustav paralleeli ajakirjandusega.

Ustav sõnas, et Hõbemäelt Arumäele saadetud Exceli tabel ei ole kummalegi oluline. Mõlemad teavad tema sõnutsi niigi, milliste toodetega igapäevaselt tegelesid, kes on kliendid ja tarnijad ning kuidas hinnad kujunevad.

“Mistahes kontakte või muid väidetavaid andmeid ei ole isand Arumäel lihtsalt vaja, kuna need on tema peas,” lisas Ustav. “Võidakse arvata, et Baltflexist lahkumise järel on ainsad õiguspärased ametid pagari või aedniku väärt amet, ent see ei haaku tegeliku eluga.”