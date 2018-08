Soome tuleva aasta eelarve jääb defitsiiti

Järgmise aasta eelarves paneb valitsus rõhku tööhõive parandamisele ja võlgade vähendamisele, lubab Soome rahandusminister Petteri Orpo.

Eile esitles rahandusminister Soome valitsusele eelarveprojekti, mille kulude kogusumma on üle 55 miljardi euro - seda on 700 miljoni võrra vähem kui on jooksva aasta eelarves. Raha antakse näiteks Helsingi Vantaa lennuvälja laienduse tarbeks ning väikelaste gripi vastu vaktsineerimiseks.

Eelarveprojekt on 1,7 miljardi euroga miinuses, kuid valitsusel on siht jõuda tasakaalu paari aastaga, vahendas Yle uudisteportaal.

Rahandusminister Orpo sõnul tõusevad tuleval aastal Soomes tarbimismaksud ja keskkonnakahjuliku tootmise maksud, tööga seotud maksud aga jäävad samaks. "Me ei taha tõsta palga-, töö ega ettevõtlusmakse, sest vaid töö ja ettevõtlus ning investeeringud aitavad Soomel kasvada," selgitas minister.

Opositsioonijuhi, sotsiaaldemokraadist Antti Rinne sõnul on eelarveprojekt nõrk ja perspektiivitu. Tema hinnangul puuduvad selles tulevikuinvesteeringud, mida oleks vaja näiteks siis, kui tehinsintellekt hakkab üle võtma praeguseid inimeste töökohti. Lisaks leiab endine rahandusminister Rinne, et see dokument vaid süvendab elanikkonna ebavõrdsust, sest näeb endiselt ette hüvitiste indekseeritud kärpeid.