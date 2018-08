Taxify investeerib Ida-Aafrikasse miljoneid eurosid

Ainult tellijale

Taxify teatas täna, et investeerib järgmise viie aasta jooksul Ida-Aafrikasse miljoneid eurosid, autode asemel keskendutakse seal levinud rikðadele ja mootorratastele, kirjutas Reuters.

Sõidujagamisteenus Taxify, mis tegutseb juba viies linnas Keenias, Ugandas ja Tansaanias pakub seal ühtlasi ka sõidujagamist autoga, kuid näeb suurimat kasvuvõimalust just kohalikus populaarses transpordis. Ida-Aafrikas on selleks boda bodad ja tuktukid.

„Meie eesmärgiks on pakkuda kõige sobivamat transporti Ida-Aafrika klientidele ning me näeme, et boda bodad pakuvad meile suurimat väärtust,“ rääkis Karl Aru, Taxify laienemisjuht Aafrikas.

Ettevõtte sõnul on neil Sahara-aluses Aafrikas sadu tuhandeid juhte, kellest ligikaudu kolmandik on Ida-Aafikas. Ühtlasi pakutakse teenust Nigeerias ja Lõuna-Aafika Vabariigis. Aafrikas on neil kokku üle viie miljoni aktiivse kasutaja, mis moodustab ettevõtte sõnul ärist ligikaudu poole.