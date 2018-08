Äripartner süüdistab Igor Pihelat rehepapi tegemises

Ðtavbonko on aga esitanud kohtusse hagi kinnistu eest raha saamiseks. Harju maakohus leidis kevadel, et OÜ Belta nõue ei ole muutunud sissenõutavaks. Vaidlus jätkub ringkonnakohtus.

Ðtavbonko räägib, et kogu see jama Pihelaga on tal tervise tuksi keeranud ja juriidiliselt pole tal ka praegu elukohta. Ta küll elab praegu ühes korteris Uuslinna tänaval ehitatud majades, kuid see ei ole tema oma. „Sõlmisime korteri ostuks 2014. aastal võlaõigusliku müügilepingu. Arvestasin, et saan 900 000 eurot kinnistu eest ja maksan siis korteri eest 210 000 eurot ära. Praegu pole mul ei korterit ega ka raha kinnistu eest,“ sõnab ta.

Ka Talts kinnitab, et mitte ühtegi senti ei ole kusagile kõrvale läinud, kogu raha on läinud ehitusse.

Talts: Ðtavbonko jutt ei ole usutav

Eferelti esindaja, advokaadibüroo Talts & Partnerid vandeadvokaat Raul Talts sõnab, et Valentin Ðtavbonko on elukogenud inimene, kelle jutt, et Pihela tal naha üle kõrvade tõmbas, ei ole usutav.

Järgneb Taltsi kommentaar:

„Belta läks pankrotimenetlusse seetõttu, et mööda minna osanike lepingus sisalduvast regulatsioonist. Mina pankotimenetlusel Belta jaoks perspektiivi ei näe ja leian, et lepingus kokkulepitut tuleb täita. Oluline on välja tuua, et osanike kokkuleppel Efereltilt võetud laenude arvel maksti arenduskulusid. Kui sama laen oleks võetud pangalt ja siis tagasi makstud, siis oleks Ðtavbonko arusaamist mööda kõik korras. Samas laen on ikkagi laen sõltumata sellest, kes on selle andnud, ja laenu on kasutatud arendusprojekti finantseerimiseks.

Osanike leping sõlmiti 28. juunil 2013. aastal eesti ja vene keeles paralleeltekstina ning poolte kokkulepetest arusaamine ei saa küll Ðtavbonkole olla üle jõu käiv. Valentin Ðtavbonko näol on tegemist elukogenud ja pikka aega äris tegutsenud inimesega, kelle jutt, et Igor Pihela on tal kavalalt naha üle kõrvade tõmmanud, ei ole usutav. Sellised väited on esitatud selleks, et tekitada avalikkuses arvamust, et teda on petetud. Ilmekaim näide on vahest see, et läbivalt räägitakse 900 000eurosest nõudest, teades, et sellises summas nõuet Ðtavbonko ettevõttel ei ole.

Ðtavbonko lahmib ka väidetega kuriteokaebuste esitamisest jms, kuid senini on need väideteks jäänud ja ilmselgelt saab vastaspool ka ise aru, et need ei päde kuidagi.“