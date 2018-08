Danske ebaseaduslik tulu riigikassasse?

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid arvab, et Danske panga rahapesuskandaal on tekitanud Eesti riigile mainekahju, mistõttu tuleks pangalt nõuda miljonid eurod riigikassasse.

Tema hinnangul tuleks poliitiline vastutus võtta ka end praegu asjast distantseerida püüdval endisel rahandusministril Jürgen Ligil, vahendas Keskerakonna pressiteade.

Karilaiu sõnul on olukorras, kus Eesti kaudu on pestud kahtlustuse järgi enam kui seitsme miljardi euro ulatuses raha ning uurimise algatanud nii Taani kui ka Eesti prokuratuur, vajalik tegeleda jõulisemalt, et kuritegelikul teel omandatud tulu konfiskeeritaks ning nõutaks riigikassasse.

Keskerakondlasest poliitik lisab, et juba 2009. aastal hoiatas Venemaa Finantsmonitooringu Amet võimaliku rahapesu eest, kuid finantsinspektsioon tõrjus need süüdistused. "Finantsinspektsiooni nõukogu esimees on aga teatavasti rahandusminister, kelleks oli pikkade aastate vältel Jürgen Ligi," märkis Karilaid ja lisas, et ka Ligil tulev võtta poliitiline vastutus. "Jürgen Ligil tuleb kord aru saada, et kõiki ameteid ja kohti vastu võttes kaasneb palgaga ka vastutus," ütles Karilaid.