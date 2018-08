Herkel: see on alles jäämäe veepealne osa!

Topeltministrite kaotamine ja erakondade rahastamise vähendamine on Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul alles jäämäe veepealne osa, millega erakond valimisdebatis välja tulla kavatseb.

Vabaerakond soovib erakondade rahastamist vähendada, sh vähendada riigikogu saadikute kuluhüvitisi kolmandiku võrra. „Eestis on erakonnad erakordselt üle rahastatud, võrreldes teiste Euroopa liidu riikidega,“ ütles ta. „Selleks, et sõita mööda Eestit ringi ja kohtuda valijatega, ei ole vaja tuhandet eurot kuus,“ lisas ta. Vabaerakonna hinnangul tähendab kuluhüvitiste täielikult ärakulutamine iga kuu seda, et segi läheb kas erakonna ja riigikogu fraktsiooni rahakott või lausa saadiku isiklik rahakott ja riigikogu liikme tööülesannete rahakott.

Tegu on ühe osaga Vabaerakonna nii-öelda poliitilise dieedi retseptist, mille kohta kogub erakond ka petitsiooni kaudu allkirju ja mida kavandab Vabaerakond ka üheks oma valimiskampaania osaks. Petitsioon on erakonna esimehe Andres Herkeli sõnul üleval erinevates keskkondades ja allkirju on kogutud üle tuhande. „Seega sügisel peaksime suutma vajadusel selle esitada riigikogule ka petitsiooni vormis,“ ütles Herkel Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Poliitilises dieedis välja toodud probleemid on Herkeli sõnul aga vaid jäämäe veepealne osa. Jäämäe veealune osa on Herkeli sõnul veel palju laiem. „Kõikides ministeeriumites on dubleerivad ametikohad, riigi raha kulutamine ei ole mõttestatud,“ ütles ta. Herkeli arvates vajab Eesti tugevat riigi kulutuste ja bürokraatia vähendamise programmi.

Herkel märkis, et palju räägitakse ka riigikogu liikmete arvu vähendamisest. Hiljaaegu tegi selle kohta ettepaneku ettevõtjate loodud Riigireformi Sihtasutus. Paraku on riigikogu liikmete arvu vähendamiseks vaja kahe riigikogu koosseisu nõusolekut. „Tavaliselt takerdub see idee selle taha, et erakonnad ei jõua selles kokkuleppele. Kokkuleppele mittejõudmine on aga üks vahend probleemi vältimiseks,“ ütles ta. Herkel lisas, et tal on hea meel, et ka äsja Eesti 200ga liitunud Margus Tsahkna on riigikogu reformimise ideede seas juhtinud tähelepanu mõnele probleemile, millest ka Vabaerakond on rääkinud.

Vabaerakond on lubanud uuteks valimisteks ka uusi nimesid erakonna nimekirjas. Küsimuse peale, kes siis erakonnaga liitub, hakkas Herkel naerma. „Ilusaid nimesid on meil palju, kuid ei ole ilus neid nimesid ette vuristada enne, kui need inimesed on ise andnud signaali, et seda võib teha,“ ütles ta.

Kuula täispikka intervjuud Andres Herkeliga hommikuprogrammist alates 53:16.