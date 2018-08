Susi hotellis oli muutuste aasta

Äripäev 11. august 2018, 13:00

Jüri Uppinile kuuluva AS Susi mullustes tulemustes andis tooni legendaarse Susi hotelli opereerimise üleandmine uutele rentnikele.

Susi hotelli opereerib nüüd Hestia hotelligrupp, mis maksab Uppini firmale igakuist renti. Operaatorfirmat Wolf Hotelit juhivad Rait Lukas, Guido Metsla, Tapani Ensio Teeriaho ja Bo Mikael Mathias Granrot. Lukase suurosalusega Hestia hotelligruppi kuuluvad veel näiteks Tallinna vanalinna hotellid Barons ja Old Town Maestro ning Laulasmaa spaa.

Eelmise aasta mais andis AS Susi hotelli vastavalt rendilepingule üle Wolf Hotel OÜ-le ning kvalifitseeris põhivarad ümber kinnisvarainvesteeringuks, selgub Susi majandusaasta aruandest. Nii suurenesidki kinnisvarainvesteeringud, mis 2016. aastal olid 1,2 miljonit eurot, mullu pea 8,7 miljoni euroni.

Susi teine oluline tegevusvaldkond oli mullu büroo- ja kaubanduspindade arendus ja väljaüürimine. Ehkki konkurents suurenes, oli see valdkond ehk Susi Bürookeskuse tegevus juhatuse arvates kokkuvõttes edukas. Täituvus püsis 92—94 protsendi vahel.

Ülemiste piirkonnas asuva Susi bürookeskuse suuremate konkurentide seas on Ülemiste ärimaja, Peterburi ärikvartal, mõningal määral ka Ülemiste City ja Tehnopolis. Susi bürookeskuse eelis on aga hoone tehnilised võimalused pakkuda klientidele väikeseid bürooruume, usub juhatus.

“Bu?roopindadele suurusega kuni 25 ruutmeetrit on endiselt ja?tkuv no?udlus, kuna uued bu?rookeskused pakuvad kontoripindasid alates 60 ruutmeetrit mis ja?a?b hinnatundlikule ja noorele ettevo?ttele tihtipeale u?le jo?u ka?ivaks. Meil on vo?imalus pakkuda majasisesele kliendile kontoriruumi vahetust vastavalt kliendi vajadusele bu?rookeskuse siseselt,” seisab aruandes.

Lisaks on Susi hinnangul suur eelis ka konkurentsivo?imeline hind ja lisava?a?rtused, näiteks ööpäevaringne parikimisvõimalus. Susi 2018. aasta eesma?rk on ja?tkuvalt hoida bu?rookeskuse ta?ituvusprotsenti minimaalselt 93% juures.

Uppin on AS Susi kaudu teinud veel hulga kinnisvarainvesteeringuid, näiteks kuulub firmale stuudio-korter Tornimäe maja 29. korrusel, kaks korterit Viiralti tänaval ning kinnistu Pivarootsis, mille arendamisest loodetakse suurt väärtuse kasvu nii omandina kui kinnisvaraturul.

Kuna muutus hotelli operaator, vähenesid tublisti Susi enda tööjõukulud — pea 887 000 eurolt 529 000 euroni. Aprilli lõpuni oli firmas 57 töötajat, ent mai alguses läks 37 töötajat üle Wolf Hotelisse ning Susi jätkas 20 inimesega.

Siiski tuli mulluses Rikaste TOPis 159. kohale platseerunud Uppini firmal firmal puhaskahjumit kokku 215 000 eurot, samas kui aasta varem oli miinust vaid 55 000 eurot. Kahjumi süvenemise taga oli peamiselt väiksem käive: müügitulu tehti 1,4 miljoni eurot, aasta varem oli näitaja 2,2 miljonit.

Vladimir Žarikovi ja Boriss Fursa suurosalusega metallijäätmete hulgikaupleja Hebron vähendas mullu ebasoodsate valuutakursside kiuste kahjumit.

Hebron tegeleb metallijäätmete hulgiostu ja -müügiga. Firma käive langes mullu väga järsult, lausa enam kui poole võrra — 97,4 miljonilt 45,7 miljonile eurole. Kahanemise taga oli peamiselt tublisti väiksem müük Türki, mis langes 90 miljonilt 31 miljonini. Samas kasvas müük Venemaale 7 miljoni kandist üle 12 miljoni ning 2 miljoni eest müüdi metalli ka Lätti.

Venemaal on Hebroni turuosa vanametalli ekspordis 2% ning Vene siseturul 0,25%. Kontsernil on riigis ka kaks tütarettevõtet: Voronežis metallijäätmete kokkuostu, töötlemise ja hulgimüügiga tegelev OOO Hetek-Voronez ning transpordiga tegelev OOO Renteks. Hetek-Voronez annab kogu kontserni müügikäibest kokku pea veerandi.

Hebroni puhaskahjum oli mullu 803 000 eurot, samas kui aasta varem oli miinus isegi 1,2 miljonit eurot. Juhatus ise tõdeb, et kuna suur osa tehinguid toimus rublades ja USA dollarites, tulevad sellega kaasa olulised kursikasumid-kahjumid. Seda on ka tulemustest selgelt näha: valuutakursi muutustest saadi 2017. aastal 1,5 miljonit kahjumit, samas kui näiteks 2016. aastal andsid kõikumised hoopis 2,2 miljonit plussi.

Hebroni omanikestruktuur on kahetasandiline. Esiteks omavad nii Žarikov kui ka Fursa eraisikuna mõlemad 30% suurust osalust. Ülejäänud 40% kuulub NPM Grupi nimelisele valdusfirmale, millest pool kuulub Fursale, jämedalt veerand Žarikovile ning veel veerand Tatjana Repinale.

Hebroni majandusaasta aruandest selgub, et 2018. aastal on plaanis firma jagada kaheks ning neist üks osa liitagi NPM Grupiga. NPMi põhiäri on juveelipoe BeauMonde pidamine Tallinna vanalinnas. Juveelitoodete müük kasvas 20% võrra 478 000 euroni, kokku oli NPMi käive mullu 540 000 eurot.

Mulluses Äripäeva Rikaste TOPis saavutas Fursa 143. ning Žarikov 196. koha.