Täna öösel sai Keskerakonnast Narva volikogus vähemus

Ööl vastu tänast otsustas 13 keskerakondlasest Narva linnavolinikku, eesotsas fraktsiooni esimehe Aleksei Voronoviga, lahkuda senisest koduparteist.

Kui siiani oli 31-liikmelises Narva volikogus Keskerakonnal 22 kohta, siis nüüd jäi alles üheksa liiget. Volikogus enamuse saamiseks on võimuliitu vaja 16 volikogu liiget.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Narva sündmustele kommentaariks, et erakond sooviski nii. Nüüd hakkab tema sõnul Keskerakond Narvas võimuliitu moodustama. "Narva on läinud õiglase valitsemise tee suunas," ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil ERRi küsimusele vastates.

Narvas sai läinud nädalal kuriteokahtlustuse kaheksa linnavolinikku. Kahtlustuste kohaselt ei ole nad ennast taandanud hääletamisest volikogu istungitel, kui otsustati nendega seotud äriühingute suhtes Narva linna vara tasuta võõrandamise või äriühingu rahastamise küsimusi.

Eile ütles Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ERRile antud intervjuus, et kui kuriteokahtlustuse saanud Narva volikogu keskerakondlased ei astu linnajuhtimisest tagasi, võib see viia olukorrani, kus piirkondlik organisatsioon tuleb nullist üles ehitada. “Aktuaalse kaameraga” rääkinud Narva piirkonna esimees Yana Toom leidis aga, et Korb keeras oma jutuga vindi üle.