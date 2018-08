Narvas toimuv lõi mõra Keskerakonna juhatusse

Täna esitas Olga Ivanova Keskerakonna juhatusele avalduse juhatusest lahkumiseks, ilmselt lahkub Ivanova ka Keskerakonna riigikogu fraktsioonist.

Ivanova ütles ERRile, et teda ajendas juhatusest lahkuma Narva linnavolikogus toimuv. "Ma kaalusin erinevaid variante, aga see ülekohus, mis toimus Narva piirkonna liikmete suhtes pani mind otsustama seda, et ma enam ei soovi olla Keskerakonna juhatuse ja ka fraktsiooni liige," lausus ta.

Ivanova sõnul häirib selline käitumine ka valijaid ja Keskerakond saab selle tagajärgi riigikogu valimistel tunda. Oma sõnul ei ole ta veel otsustanud, kuidas oma poliitilist karjääri jätkab.