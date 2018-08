Rusal plaanib Briti maksuparadiisist kolida Venemaale

Vene alumiiniumigigant Rusal kaalub oma äri kolimist Suurbritannia maksuvabalt Jersey saarelt ära Venemaale, teatas ettevõte.

Nõukogu kaalus ettevõtte võimalikke eeliseid juriidilise aadressi muutmise korral Jerseylt Venemaale ning leidis, et ümberregistreerimine teenib igati firma ja aktsionäride huve. Samuti kinnitas Rusali juhtkond, et muudatuste ettevalmistamisega hakatakse kohe tegelema.

Otsuse taga on Venemaal kehtima hakanud seadus, mis puudutab rahvusvahelisi firmasid ja eriadministratiivpiirkondi, märgib Rusal dokumendis. Nimelt kirjutas Venemaa president Vladimir Putin 3. augustil alla seadusele, millega käivitatakse sügisest Kaliningradi oblastis asuval Oktjabrski ja Kaug-Idas Primorje krais asuval Russkii saarel offshore-piirkond. Maksuvabadele saartele oodatakse investeeringutelainet, mis Venemaa majandusministeeriumi prognooside kohaselt ületab miljardi dollari piiri. Seadus võimaldab rahvusvahelistele firmadele, kes vahetavad välismaa jurisdiktsiooni Vene oma vastu, eraldi valuutarežiimi.

Tänavu 6. aprillil kuulutas Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium välja sanktsioonid Putini lähikondlastega seotud firmadele, et karistada Kremlit seoses Venemaa sekkumisega USA 2016. aasta presidendivalimistesse. Teiste Venemaa ettevõtete seas on USA sanktsioonide all ka maailma suuruselt teine alumiiniumitootja Rusal, kelle arved on Ühendriikides külmutatud ning kellega on USA kodanikel keelatud äri ajada.

Sügisel jõustuvad sanktsioonid on peamiselt seotud Rusali rajaja ja suuromaniku Oleg Deripaska isikuga ning alumiiniumikontsernil on veel lootust raskustest pääseda, kui oligarh oma osalusest loobub.

Sel esmaspäeval kirjutaski Financial Times, et Rusalis 48% omav En+ esitas USA rahandusministeeriumile kava, kuidas tulla vastu ameeriklaste nõuetele ja pääseda sanktsioonide alt. Plaan näeb ette vähendada En+ kaasomaniku, USA sanktsioonide all oleva Oleg Deripaska osalust ettevõttes alla 45% ning anda aktsiad üle VTB pangale – mis samuti on USA sanktsioonide all. Praegu on Deripaska osalus Rusalis 48,13% - see kuulub talle En+ kaudu, kus ta on sees 66%ga. VTB pangale aga kuulub hetkel 9,62% En+ Groupi aktsiatest.