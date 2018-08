Tööturu hädad peletasid välisettevõtteid

Ainult tellijale

Viimase aasta jooksul on töökäte nappuse ja suure tööjõukulu tõttu Eestisse tuleku ära jätnud mitu rahvusvahelist suurfirmat.

“Välisinvesteeringutest on viimase aasta jooksul ainult tööjõu puuduse tõttu jäänud Eestisse tulemata viis projekti töötajate koguarvuga 960 töökohta, millest 95% on IT-sektor,” lisas ta.

Suurettevõtted on ümber mõelnud

IT-ettevõtte Helmes suuromanik ja juht Jaan Pillesaar ütles, et ehkki keegi seda väga avalikult ei teata, on kuuldavasti kaalunud mitu suurt ettevõtet Eestisse tõsisema asukoha toomist, aga nad kõik on loobunud, kui on vaadanud, kui raske on siin tööjõudu saada ja kui kõrged on tööjõumaksud.

Pillesaar märkis, et IT-töötajate kõrgete palkade pealt tuleb töö tegemise kalli maksustamise tõttu korrutada kulud praktiliselt kahega. “Enamik ettevõtteid on väga paljudes riikides esindatud. Tuleks küsida, miks nad siis Eestis ei ole ja vastus on ilmselge: tööjõuturg on väike ja keegi siia tarku töötajaid tuua ei taha ka, sest neid maksustatakse siin kõrgelt,” rääkis Pillesaar.

Pillesaar märkis, et poliitikutel on müüt, et maksud ei ole olulised. Tema sõnul näitavad küll mõned uuringud, et ettevõtted ei kaalu riiki sisenemisel maksude suurust, aga see on tegelikult täiesti vale arusaam.

“Loomulikult, kui siseturule töötavad ettevõtted uude riiki tulevad, siis neid tõesti ei huvita, mis need maksud on, sest seal maksavad kõik makse ühtemoodi ja konkurents on võrdne ning loomulikult nad vastavad, et maksud meid ei huvita. Aga nii kui sa hakkad eksportima, nii huvitavad maksud sind esimeses järjekorras,” seletas Pillesaar.

Kõrge palk ilma tööviljakuseta ei püsi

Hekoteki juhi Heiki Einpauli sõnul otsivad nad spetsialistide puuduse tõttu kaugemate projektide jaoks uusi projektijuhte pigem idanaabri juurest. Einpaul nentis, et töötajad on kindlasti õnnelikud palkade kasvu üle, kuid kui tööjõud kallineb kiiremini, kui kasvab tööviljakus, väheneb ettevõtete konkurentsivõime. “Siis ei ole jälle võimalik nendele töötajatele kõrgemat palka maksta.” ütles ta.

Einpaul nentis, et olukord läheb keeruliseks seetõttu, et kiire palgatõusu tõttu vähenevad kasumimarginaalid. Kasumi arvel toimub aga ettevõtte arendamine ja laiendamine. “Kui kasumit ei ole, siis ettevõte hääbub ja sureb välja, ega seal muud varianti ei ole,” tõdes ta.

Ka Swedbanki juht Robert Kitt märkis, et töötleva tööstuse marginaalid on jõudnud taluvuse piirini ning tööjõu kompensatsiooni osa ettevõtete loodud lisandväärtusest järjest väheneb.

“Majanduses on objektiivselt hinnates olukord küllalt hea, isegi väga hea. Kuid ma olen murelikum kui aasta tagasi,” ütles Kitt. “On selge, et tööjõumahukate projektide pealt Eesti majandus 20 aasta perspektiivis ei sõida. Meil on vaja kapitalimahukaid projekte, aga see eeldab koostööd ja diskussiooni, et kapitalimahukaid projekte saaks ka teha,” lisas Kitt.

Laienemine ja suurema lisandväärtuse tootmine satub ohtu

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et meie tööturu tingimustes on kahtlemata alati neid ettevõtteid, kes näevad, et mujal on tööjõu tingimused paremad ja palgatase madalam.

Paltsi sõnul on suurest tööjõukulust olulisem probleem töökäte puudus, ilma milleta ei saa ettevõtted teha rohkem lisandväärtust tootvat tööd. “Ettevõtted, kes investeerivad uutesse seadmetesse ja soovivad nii-öelda targemat tootmist või targemat tööd teha, seisavad silmitsi sellega, et ei ole leida inimesi, kes suudaksid nendega piisavalt hästi töötada, et see investeering ennast ühel hetkel ära tasuks,” ütles ta.