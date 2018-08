Skype'i loojate raha kasvatab ükssarvikuid

Ainult tellijale

Skype'i loojate Ahti Heinla, Jaan Tallinna, Priit Kasesalu ja Toivo Annuse investeerimisettevõte Ambient Sound Investment portfelli väärtus ületab 100 miljoni euro piiri.

Tänases Äripäevas räägivad mitmed edukad ettevõtjad, kuidas Eesti ja Euroopa esimeses läbi löönud idufirmas Skype töötamine andis neile vajalikku julgust ja teadmisi, et oma läbilöögiettevõte luua. Nii kinnitab tänases artiklis näiteks Taavet Hinrikus, et kui ei oleks olnud Skype'i, siis vaevalt oleks praegu TransferWise.

Skype'i ja selle asutajate mõju on tunda ka rahas. Skype'i müügi ja teiste edukate ettevõtmistega on Ahti Heinlale, Jaan Tallinnale, Toivo Annusele ja Priit Kasesalule kogunenud kümneid miljoneid väärt varandust, mida nad jagavad otse või fondide kaudu Eesti ja välismaa idudele, millest loodavad kasvatada uusi edulugusid.

Ahti Heinla vara väärtus on Äripäeva hinnangul 68,7 miljonit eurot, kusjuures see on võrreldes eelmise aastaga oluliselt kasvanud tänu kullerrobotite tootjale Starship Technologies, mis kaasas juunis investoritelt 25 miljonit dollarit. Jaan Tallinna vara väärtus on Äripäeva hinnangul 37 miljonit eurot. Toivo Annuse vara väärtuseks hindab Äripäev 22,4 miljonit eurot ja Priit Kasesalu varanduseks 23,1 miljonit eurot.