Kuidas Eestist sai lehmalauda asemel Räniorg

Müügitarkvara juhtimisega tegeleva Pipedrive’i üks asutajatest Martin Tajur töötas Skype’is kaks korda. Kõigepealt aastatel 2005–2007, hiljem, aastatel 2009–2011 osales ta veebibrauseripõhise Skype’i loomisel. „Olime valmis saamas midagi täpselt niisugust, mida Slack tänapäeval pakub, lisaks veel mitme osalejaga videokõnede tegemise võimekus. Seda kõike enne Google Hangoutsi, enne Slacki... Kahjuks otsustas Microsofti tuleku aegu firma juhtkond selle projekti enne valmimist lõpetada,“ kirjeldas Tajur ja lisas, et saadud kogemused on edaspidi olnud tohutult kasulikud. Heinla ütles, et idufirmade asutajad on täiesti teistsugune inimtüüp ja neid kinni ei hoia – tema sõnul on tavaline, et idufirma asutaja lahkub 5 või 10 aasta järel firmast. „Täiesti tühjalt kohalt luuakse uus asi,“ kirjeldas ta. „Läheb 5 aastat mööda ja see on nende jaoks igavaks muutunud,“ sõnas Heinla. Tema hinnangul on alustaja-tüüpi inimesi vaid 5% ühiskonnast, ülejäänud 95% liituvad juba olemasoleva ettevõttega. Siiski pole idufirmast lahkumine kivisse raiutud reegel. Hea näide on Jeff Bezos, kes asutas 24 aastat tagasi Amazoni ning on tänase päevani ettevõtte tegevjuht, märkis Heinla. Katsu leida 21aastane, kelle jaoks Läti on välisturg Sten Tamkivi sõnul tehti 20 aastat tagasi Eestis äri nii, et välisturule minemise võimalust nähti esimesena Lätis, sest ühel pool oli Venemaa ja teisel pool vesi. „Aga katsuge nüüd leida mõni 21aastane Eesti ettevõtja, kes mõtleks Läti kui välisturu peale,“ sõnas Tamkivi. „Keegi ei vaata kaarti, et me oleme kuidagi piiratud kohas. Vaade on oluliselt ambitsioonikam,“ kiitis ta.

Tajur märkis, et kui 15 aastat tegid Eesti ettevõtjad, isegi noored, asju vaid siin ja meie jaoks, siis nüüd tehakse asju nii, et neist on kasu igal pool maailmas. „Paljud idufirmad kas juba on näidanud või hakkavad kohe näitama kiiret kasvu ja on konkurentsivõimelised ka rahvusvahelisel turul,“ sõnas Tajur. Ettevõtjatel on varasemaga võrreldes rohkem rahvusvahelisi kontakte, suhteid ja sidemeid. „Teadmised on kergemini kättesaadavad ja laiemalt on levinud head tavad, kuidas asju teha,“ ütles Tajur. Ka Martin Villigu sõnul on noored ettevõtjad võrreldes toonasega palju globaalsema haardega –Eesti jääb äri tegemiseks kitsaks. Tema hinnangul on aina tavapärasem töötajate palkamine lisaks Eestile ka välismaalt, et saada parim talent ja erinev kogemus. „Konkurents kasvab igas ärivaldkonnas ja läbi löövad nutikamad ning ratsionaalselt andmete põhjal otsuseid tegevad ettevõtjad,“ ütles Villig. Äripäevaga rääkinud ettevõtjate sõnul on Skype’i õnnestumine loonud uutele ettevõtmistele ja ettevõtjatele mentaliteedi: kui said nemad, saan ka mina. Lisaks on Tajuri hinnangul muutunud suhtumine ebaõnnestumistesse: ettevõtjad on hakanud aru saama, et kõik ei õnnestu ega peagi õnnestuma.

Kas Skype oli Eesti esimene idufirma? Ahti Heinla, Skype’i asutaja: Kindlasti mitte. Ma arvan, et ta oli esimene märgilise tähtsusega, esimene edukas idufirma. Oli palju asju tehtud, mis oleks võinud saada maailmas edukaks, aga ei saanud. Skype oli esimene megaedukas asi, mitte ainult Eesti kontekstis, vaid kogu Euroopa kontekstis. Kui keegi ütleb, et Skype oli Eesti esimene idufirma, siis võiks ta sama hästi ka öelda, et see oli esimene Euroopa idufirma. Euroopa esimene tõeline edukas idufirma, maailma mastaabis edukas. Sten Tamkivi, Skype Eesti kunagine juht, Teleporti üks asutajaid: Ma arvan, et Skype oli esimene, mis tõi inimeste teadvusesse, et midagi on idufirmade juures teistmoodi. Skype’i algusots on ju selline, kus neli Eesti inseneri läksid kuueks kuuks tuppa ja tulid sealt välja tootega. Kaks kuud hiljem oli käes esimene miljon kasutajat. Samasse ajajärku jääb võib-olla Playtech, aga see ei olnud inimestele nii lähedane. Samad Skype’i inimesed tegid enne Skype’i veel start-up’e, näiteks Joltid ja KaZaa, aga nendest ei räägitud sellepärast, et nende edulugu ei olnud nii pikk. Skype oli esimene läbimurre. Martin Tajur, Skype'i endine töötaja, Pipedrive’i üks asutajaid: Kui räägime idufirmast, siis mõtleme kiiresti kasvavat ja rahvusvahelise klientuuriga tehnoloogiaettevõtet. Seda Skype kindlasti oli – üks esimesi omataoliseid siinkandis.

Ajajoon: kuidas Skype'i asutajad kokku said 17. juuni 1993. Jaan Tallinn, Priit Kasesalu ja Ahti Heinla asutavad ettevõtte Bluemoon Interactive OÜ. 09. märts 1998. Bluemoon Interactive OÜ registreeritakse Tallinna. 1999. Everyday.com otsis arendajaid, selle juht oli Niklas Zennström. Linnar Viik lubas programmeerijad leida ajalehe- ja raadiokuulutuste kaudu. 2000. Zennström, Friis ja Bluemooni kolmik loovad failijagamisprogrammi KaZaa. 2002. KaZaa müüakse 600 000 dollari eest. 29. august 2003. Lastakse välja Skype’i esimene versioon. 2004. Skype’iga saab helistada telefonivõrku (SkypeOut). 2005. Skype’i saab helistada telefonivõrgust (SkypeIn). 12. september 2005. eBay ostab Skype’i 2,6 miljardi USA dollari eest; eesti poisid saavad 500 miljonit krooni igaüks. 2005. Skype hakkab pakkuma videokõnesid. 2009. Skype’i investeerib USA näitleja Ashton Kutcher. Zennströmi ettevõte Joltid ostab tagasi 2/3 Skype’ist 1,9 miljardi eest. Kolmandik jäi eBayle. 10. mai 2011. Microsoft ostab Skype’i 8,5 miljardi USA dollari eest.

Starshipi kontoris kõlab tervitus Skype’i kaudu Skype on kasutusel ka Ahti Heinla uue ettevõtmise Starship Technologiesi kontorite ühendamiseks. „Ühes toas on telekas, mis näitab, mis toimub meie Helsingi kontoris. Inimesed tulevad tööle ja lehvitavad üksteisele ja soovivad tere hommikust,“ ütles ta Starship Technologiese kontorite kohta. Heinla teadis ka sellist juhtumit, kus eri riikides elanud noorpaar oli pidevalt videokõne kaudu ühendatud. „Tüdruk elas Inglismaal, poiss Eestis. Poiss tegi iga päev kätekõverdusi ja tüdruk luges Londonis talle: üks-kaks-kolm-neli…,“ ütles ta. „Paljudes kohtades on niimoodi, et inimesed, kes tahaksid olla koos, on lahus ja hoiavad videokõnet kogu aeg püsti,“ ütles Heinla.