Chemi-Pharmi juht: eksimist ei tohi karta

Eksimine on juhtimise täiesti loomulik osa ja kui juhid kardavad eksida, siis järelikult ei julge nad ka otsustada, rääkis väljaandele tööstusuudised.ee keemiatööstuse Chemi-Pharm tegevjuht Kristo Timberg.

Timberg ütleb, et juhtimiskogemust on tal vaatamata noorusele kogunenud juba üksjagu palju. Vahetult enne Chemi-Pharmiga liitumist teenis ta leiba KPMGs ärinõustajana. Timberg esineb ka 22. novembril toimuval konverentsil “Tööstuse Äriplaan 2019”.

Kristo Timberg (30) hakkas puhastusvahendeid tootvat Chemi-Pharmi juhtima 2014. aastal, olles toona vaid 26aastane. Esimestel tööpäevadel vaatas ta ettevõtte numbreid ja ütles, et selle tehasega pikalt välja ei vea. “Ütlesin otse välja, et viie aasta pärast oleme uues tehases, aga mul ei olnud siis aimugi, kas oleme või ei ole. Nüüd tuleb välja, et ikka oleme,” meenutab Timberg ja lisab, et uude tootmishoonesse kolitakse juba 2019. aasta alguses.

Tulekul •Konverents "Tööstuse Äriplaan 2019" •Kristo Timberg esineb 22. novembril 2018 Tööstuse Äriplaanil, kus kõneleb Chemi-Pharmi edasistest plaanidest ning hirmudest ja ootustest järgneval aastal. •Lisaks esinevad: Janne Vangen Solheim (Janus Holding, omanik ja juht, Norra), Arne Fonneland (Janus Holding, tegevdirektor ja partner, Norra), Mati Vetevool (M.V.Wooli juhataja ja omanik), Tõnu Palm (Luminori peaökonomist), Henry Kattago (Riigikantselei strateegiadirektor), Andrus Durejko (Ericsson Eesti) jpt. •Tutvu programmiga ja registreeru SIIN. •NB! Soodsam hind 31. augustini.

See algas siis, kui tahtsin keskkoolis õpilasfirmat teha. Küsisin konsultandilt, kelleks oli üks vanem õpilane ja kellest nüüd on saanud asjalik ärimees, et mida peaks edasi tegema või õppima. Ta ütles, et tee õpilasfirma ja saad teada, kas sulle ettevõtlus meeldib või ei meeldi. Sealt see alguse saigi ja pärast seda olen tegelenud juhtimisega erinevate nurkade alt.

Erinevad nurgad tähendab seda, et olen juhtimist õppinud ning õpetanud ja koolitanud ka teisi. Olen juhtinud erinevaid organisatsioone ja korraldanud üritusi, olen reservohvitser ja tegutsen aktiivselt kaitseliidus, kus mul on samuti üksus juhtida. Kõik need tegevused õpetavad.

Juhtimine ei ole minu jaoks midagi sellist, mida saab kuskilt ühest kohast õppida. Mida rohkem oled teinud erinevaid asju, seda parem.

Kindlasti andis mulle hea põhja nõustamistöö KPMGs, kus nägin lühikese aja jooksul palju organisatsioone nii era- kui avalikust sektorist. Pärast KPMGd 2014. aastal liikusin Chemi-Pharmi, kus tuli teha samm edasi ehk ise välja mõelda ja ise ka ära teha. Seal ma nüüd toimetan.

Jah, tean, et olen noor juht. Noorus tekitab mõnes riigis ja kultuuris ka raskusi. Näiteks Aasias juhtide noorust tihti ei aktsepteerita.

Millest juhtimisotsustes lähtute?

Kindlasti on üks pool inimesed. Kõik otsused ja tegevused peavad olema inimestekesksed, sest juhitakse ju inimesi. Inimestega tuleb alati arvestada.

Üritan alati lähtuda sellest, kuidas olla hea juht. Mõtlen, kuidas inimestega läbi saada ja kuidas kõik neile “söödavamaks” teha. Mõtlen alati sellele, kuidas mina saan juhina aidata töötajaid ja mida mina saan teha selleks, et nende töö oleks lihtsam – see ongi minu töö.

Milliseid õppetunde olete juhina saanud?

Kindlasti on õppetunde olnud palju. Juhtub ikka asju, mis lähevad vähem või rohkem halvasti või paremini – see käib asja juurde. Eksida ei tohi karta! Näen seda väga palju.

Nõustajana nägin palju olukordi, kuidas juhid ettevõtetes käituvad ning mida ja kuidas nad teevad. Eksimine on täiesti loomulik. Kui juhid kardavad eksida, siis nad ei julge ka otsustada.

Ma olen astunud igasugustesse ämbritesse, aga nendest olukordadest tuleb õppida, kiiresti edasi liikuda ja vead ära parandada.

Kuidas kirjeldaksite Chemi-Pharmi suuromanikku Ruth Oltjeri kui juhti?

Tal on pikk kogemus erinevates valdakondades. Erialalt on ta arst, aga õppinud ka juhtimist ja rajanud oma ettevõtte. Ruth on tubli ja samas väga konkreetne juht. Ta on hästi sõbralik ja soe inimene, kes saab kõigiga hästi läbi. Teda armastatakse.

Kui tihedalt suhtlete, nõu peate?

Kõik suuremad asjad ja otsused katsume omavahel läbi arutada. Viimasel ajal ei jõua seda nii tihedalt teha kui tahaks, sest Ruthil on päris palju kohustusi. Ta on Tartu Ülikooli nõukogu esimees, kaubandus-tööstuskoja juhatuse liige ja veel mitmes kohas ametis. Ei näe teda tihti, aga suuremad otsused arutame ikka läbi. Meil on omavahel ära jaotatud, kes mis valdkondadega tegeleb ja sellest katsume kinni pidada.

Ütlesite, et eksimist ei tohi karta. Kui julgelt te Chemi-Pharmis uusi asju ette võtate?

Ma arvan, et oleme väga julged ja teistmoodi ei kujutaks seda ettegi. Minu jaoks on muutumine täiesti normaalne asjade käik. Need, kes kogu aeg ei liigu ega muutu, jäävad ühel hetkel teistele jalgu.

Olen ka teiste ettevõtete juhtidega rääkinud ja mitu korda on muudatused jutuks tulnud. Pigem vaadatakse meie poole nii, et meil on samal ajal rohkem muudatusi kui neil.

On teil tööstussektori juhtide hulgas eeskujusid?

Mul ei ole kunagi olnud sellist ühte eeskuju. Kõik inimesed, kes su elus on ja läbi käivad, õpetavad sulle midagi. Minu jaoks on oluline võtta kõikidelt inimestelt need asjad, mida sa kasulikuks pead.

Aga olen müünud USAs raamatuid, nagu paljud Eesti noored. Käisin seal koos šotlastega, kuna olen Šotimaal õppinud. Minu juht oli šotlane ja tema oli mulle suureks eeskujuks inimestega suhtlemise ja pühendumuse poolest. Ükskõik kui kiire tal oli, alati jõudis ta kõik ära teha ja alati oli tal aega ka töötaja jaoks eraldi. See oli imetlusväärne! Juht ei tohi unustada, et töötajate probleemid on ka tema probleemid.

Kui palju ise töötajatega suhtlemiseks aega leiate?

Katsun seda aega iga päev leida. Oma vigu tuleb tunnistada ja natuke aega tagasi pidingi seda tegema – ma ei ole osale inimestele viimasel ajal palju tähelepanu pööranud, osale aga rohkem. Mõnes mõttes on see ka teadlik, sest on ju näha, kus on rohkem suhelda vaja.

Kuid mul on päevi, kus ma käin lihtsalt ringi ja räägin inimestega. Siis tundub päeva lõpus, et ma ei olegi muud teinud, kui lihtsalt jutustanud, aga tegelikult on see väga vajalik.

Milliseid inimesi oma meeskonnas näha tahate?

Minu jaoks on oluline, et inimene säraks, tahaks ise asju teha ja tunneks huvi. Ma ei otsi oma tiimi vaikseid tiksujaid, kes lihtsalt tahavad kuidagi ära olla. Me otsime säravaid talente ja seetõttu on meil raske ka inimesi leida – ehk on meil latt ka liiga kõrgel. Arvan, et meil on praegu koos väga hea meeskond.

Kuid töötajaid on siiski pidevalt juurde vaja?

Kindlasti ei ole meil nii suur vajadus, kui võrrelda näiteks Transferwise’iga või mõne teise suurema ettevõttega, kes palkavad kuus 30 või 50 inimest.

Aga viimastel aastatel muutub see järjest pidevamaks – ikka ja jälle keegi kuskil vahetub ning kuskil on mingit kompetentsi juurde vaja. Viimased paar aastat oleme pidevalt kedagi otsinud.

Sellest ilmselt ei ole mõtet rääkidagi, et tööstuses on nagunii tänapäeval inimesi pea võimatu leida.

Ma tean, et kõigil, kes tootmisega tegelevad, on täpselt sama häda. Seda enam tuleb panustada sellesse, miks inimesed üldse peaks sinu ettevõttesse tahtma tööle tulla. Meil on sellega hästi, et ühest küljest inimesed vahetuvad, ent teisalt on töötajate liikumine väike – meil on töötajaid, kes püsivad 5, 10 ja 15 aastat.

Mis teil inimesi hoida aitab?

Meie puhul on ilmselt see lahe peretunnetus – hoiame üksteist, kõik teavad kõiki, sünnipäevi ja pidusid peame koos. See lõpuks taandub heale juhtimisele, töötajad ootavad head juhtimist. Kui juhid on mõistlikud ja hoiavad ning motiveerivad ja inspireerivad inimesi, siis inimesed tahavad asjadega kaasa tulla.