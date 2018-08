"Negatiivsed intressimäärad tundusid mulle võimatuna"

Ainult tellijale

Eesti majandus on võimaliku kriisi vastu valmis palju paremini seisma kui kümme aastat tagasi, on Ardo Hansson kindel.

Frankfurdi vahet on tulnud lennata väsitavalt palju, aga kui seadus lubaks, siis ametit peaks paar aastat veel, ütles Eesti Panga president Ardo Hansson.

Kas sellist tunnet ei ole tekkinud, et teile on jäetud tänamatu oraakli roll, kus teie hoiatate, ütleme, kiire palgatõusu eest, millele kõik kaasa noogutavad, aga midagi teha ei saa?

Ardo Hansson Sündis 1958. aastal Chicagos. 1990. aastatel oli ta valitsuse nõunik, alates 1998. aastast töötas Maailmapangas. 2012. aastal sai temast seitsmeks aastaks Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige.

Mis palkadesse puutub, siis loomulikult ma arvan, et meie kõigi eesmärk on palkade võimalikult kiire kasv, aga rõhk on siin sõnal „võimalikult“. Peaksime vältima kümne aasta tagust olukorda, kui palgad tõusid 20% aastas, millele järgnes langus. See protsess võiks olla sujuvam ja stabiilsem. Eesti alustab madalamast positsioonist ja selle tõttu võivad meie palgad tõusta kiiremini kui Soomes.

Lihtsalt tahaks vältida olukorda, kus valitsus sellises olukorras stimuleerib juba kiiresti arenevat majandust ja teeb karuteene ettevõtetele, kes peavad turukonjunktuuri järgima, mida valitsus siis oma tegevusega kunstlikult mõjutab ja seda negatiivses suunas.

Miks sisendite hinnatõus, see tähendab palgad, ja rahapoliitika ei toonud Eestis kaasa suuremat ettevõtetesse investeerimist, kas investeeringute vähesuse tõttu on Eesti midagi püsivalt kaotanud?

Tegureid oli mitu, esiteks ebakindlus, mida oli näha ka laiemalt kogu Euroopas, siis meie peamiste kaubanduspartnerite käekäik, sest Soomel ja Venemaal väga hästi ei läinud. Sellistes tingimustes oli tulevik ebaselge ja ettevõtete poolt täiesti ratsionaalne otsus investeeringutega pidurit tõmmata ja oodata, kuidas asjad arenevad. Tootmise lühiajaliseks suurendamiseks kaasati täiendavat tööjõudu, mis ka siis tööturu pingeid suurendas.

Teine tegur, mis investeeringuid tagasi hoidis, oli kindlasti valitsuse üsna tsükliline roll. Niinimetatud eurorahade kasutamine oli ühel või teisel põhjusel alguses aeglane ja alles nüüd hiljuti on see kasvanud ja kindlasti ka majanduse arengut toetanud.

Kas Eestis on praegu mõni haavatav sektor, mis finantsvõimendusest nii palju sõltub, et väline šokk seda mõjutada võiks? Või kui hästi Eesti majandus ühele suuremale šokile üldse reageerida võiks?

Kindlasti on mingi osa ärikinnisvaraturust, mida on hästi palju võõrvahenditega finantseeritud, aga kogu haavatavuse aste on Eestis palju madalam kui kümme aastat tagasi, mil kõik oli laenuraha peale üles ehitatud. Majandus on praegu palju tugevamal vundamendil ja omavahendite osakaal majanduses suurem. Seda nii peredel kui ka ettevõtetel. Praegu me olulist kinnisvarabuumi ei karda ja kinnisvaraturul toimuv on pigem jätkusuutlik. Tasakaalustamatust leiab majanduses praegu pigem tööturul.

Kogu Euroopa või euro mastaabis on Eesti majandus küllalt paindlik, tööturg on võrdlemisi paindlik ning tekkinud on puhvrid, mis aitavad võimalikke šokke üle elada.

Vastupanuvõimet vähendab jälle see, et meie kasvupotentsiaal on madalam kui kümme aastat tagasi. Oleme vahepeal saanud rikkamaks ja mida rikkam riik on, seda keerulisem on edasi kasvada. Kümme aastat tagasi me taastusime väga kiiresti, eriti kui võrrelda teiste euroala riikidega, nagu Kreeka. Kui kasvupotentsiaal on väike, siis tuleb hakata majandussurutise tingimustes kohanema teistmoodi, mõned näitajad, nagu palgad, peavad siis ikkagi miinusse minema.

Räägime Frankfurdist ka. Teadsite kindlasti üsna hästi, et tuleb hakata pidevalt Euroopa Keskpanga nõukogus käima, aga kuidas see töö on tegelikult välja näinud? Olete lendamisest väsinud ka?

Lendamisest väsinud, jah, aga ega see lend ei ole pikem kui Tartu bussisõit, kahe ja poole tunniga oled kohal, hommikul vara lahkud ja õhtul hilja tuled tagasi. Seda reisimist Frankfurdi vahel on vähemalt kakskümmend korda aastas, nii et võib öelda, et seal on juba käidud mingi 120 või 130 korda ja see on väga tähtis osa meie tööst keskpangas. Me oleme võib-olla liiga harjunud selle teadmisega, aga tegelikult on suur privileeg see, et me oleme seal sama laua taga ja saame Euroopa käekäigule kaasa aidata.

Kui kaua üheks rutiinseks nõukogu istungiks ettevalmistamine kodus aega võtab?

Eesti Pangas on väga korralikud ja tublid kolleegid, kes aitavad erinevaid taustadokumente koostada. Kuigi ma arvan, et see on selline töö, kus on väga raske hakkama saada, kui lähed, näpus paber, mille keegi teine on ette valmistanud, ja üritad siis seda ette lugeda. Sellega väga kaugele ei jõua, tegelikult tuleb väga paljude teemadega end pidevalt kursis hoida, et oleks võimalik laua taga teemades orienteeruda ja spontaanselt midagi kasulikku välja ka pakkuda.

Keskpanga töö võib tunduda üsna fokuseeritud ja kitsas tegevus, aga tegelikult ulatuvad teemad rahapoliitikast finantssektori, sularaha ja statistikani välja. Tegelikult seda ettevalmistustööd on päris palju.