STV omanik võtab rohkelt dividende

Turu suuruselt kolmanda telekomifirma STV omanik Vjatšeslav Rabotšev võtab enda valdusfirmast pea 1,6 miljonit dividende.

Kontserni käive oli mullu 13,86 miljonit eurot, mis on rohkem kui 13,7 miljonit aasta varem. Kiiremini on kasvanud aga kontserni kasum, mis tõusis 2016. aasta 1,3 miljoni euro pealt 1,57 miljonini.

Mullu investeeris RVD Holdingsi kontsern põhivarasse 432 500 eurot, mis on pisut vähem, kui aasta varem. Tänavu plaanib firma jätkata teenuste sfääri laiendamist.

Töötajaid oli kontsernis mullu keskmiselt 162 ehk kahe võrra vähem kui aasta varem. Palgafond tõusis samas 2,86 miljoni juures pea 2,89 miljoni euroni. Keskmine kuutasu oli ühe töötaja kohta aga umbes 1441 eurot.

RVD Holdingsi ning ühtlasi ka STV omanik on Vjatšeslav Rabotšev, kes pälvis mulluses Äripäeva Rikaste TOPis 342. positsiooni. Ettevõttest on plaanis välja võtta ka omanikutulu, täpsemalt läheb dividendideks 1,57 miljonit eurot. See tähendab, et RTV tuleb tasuda ka üle 300 000 euro tulumaksu.