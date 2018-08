Betoonifirmade tehing on toppama jäänud

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kui tahad midagi osta, siis sul peab pangas või riiulis raha olema, ütles betoonifirma Lasbet Tootmine omanik Agu Möldre läbirääkimiste kohta praeguse konkurendi Talotiga.

Taloti üks omanikest Rasmus Kurm ei soovinud kommenteerida, kuid lisas, et nende töötajate jaoks on kõik selge. Lasbeti omanik Agu Möldre aga vihjas, et läbirääkimised on olnud pikad ja rasked.

Aprillis andis konkurentsiamet betoonitehaste liitumisele rohelise tule, kuid tehingust pole midagi kuulda. See on tekitanud küsimusi isegi töötajates, kes on Äripäevalt nõu küsinud. „Mis sellest tehingust sai? Tavalised tehasetöötajad ei tea, mis toimub. Kas on mingi info selle kohta, kas tehas on müüdud või mis saab?“

Äripäev kirjutas märtsi alguses , et teiste seas Jüri Mõisale ja Rasmus Kurmile kuuluv ehitusmaterjalitootja Talot AS soovib soetada Lasbet Tootmist. Lähemalt uurides selgus, et konkurentsiametile esitatud koondumisteate varjus kees alles tuline tüli. Kui ostja sõnul olid vajalikud paberid allkirjastatud, siis müüja sõnul oli kõik vaid tühi jutt.

Miks oli üldse vaja konkurentsiameti luba? Nii Talot kui ka Lasbet Tootmine tegelevad betoonist ehitustoodete valmistamisega ning ettevõtete ühine turuosa ületaks 15%, seetõttu oli tehingule vaja ka konkurentsiameti rohelist tuld.

Järgneb intervjuu Agu Möldrega.

Märtsis kirjutas Äripäev, et Talot tahab Lasbetis teie osaluse ja võib-olla veel mõne osaluse ära osta, aga siis oli veel palju lahtist. Kuidas vahepeal läinud on?

Mis Talot räägib?

Talot ütles, et ei soovi kommenteerida.

No mina ütlen täpselt samuti.

Meile kurtis üks töötaja, et isegi nemad keegi ei tea midagi. Kuidas töötajat rahustate?

Töötajad töötavad rahulikult. Ma ei tea, kes see töötaja on. Kui ta tõesti on huvitatud, siis pöördugu minu poole. Aga mis puutub praegu Talotisse, siis nemad ütlesid, et ei kommenteeri, ja mina ütlen ka nii. Võite aru saada, et midagi ei klapi vist, jah. Vaat nii on olukord.

Konkurentsiamet on kinnitanud, et tehing oleks võimalik.

Nojah, aga tehing on niisugune asi, et sellest peaks olema huvitatud mõlemad pooled. Kui üks püüab teist pehmelt öeldes üle trumbata, ega see siis vist alati ei klapi.

Kas läbirääkimised käivad?

Käivad-käivad, jah. Käivad, juba seitsmes kuu. Kes teil Talotist vastas nii?

Vastas Rasmus Kurm.

Nojah, õige mees, õige mees, jah. Me loodame, et kunagi nad leppuvad. Nii palju, kui mina tean, tehas töötab väga hästi, tehases küll mingit probleemi ei ole ja töölistel küll põhjust nuriseda ei ole.

Teie seda eelmist artiklit lugesite?

Lugesin. Seal oli huvitavaid asju. Ma sain aru, et mingid allkirjad oli juba Taloti meelest antud, aga vist ikka ei ole?

Asi on selles, et inimene võib palju tahta, aga selleks on kaks asja vaja. Sul peaks raha olema. Ainult ühe tahtega midagi ei saa. Peab kas pangas raha olema või oma riiulil olema, aga kui tühi mula on, siis see ei vääri midagi.

Neil ei ole siis nii palju raha anda, kui teie tahaksite?

Seda ma ei öelnud. Aga võib-olla nüüd on, me pole jupp aega kontaktis olnud. Võib-olla nüüd on leitud. See oli aprillis kuskil. Helistage, võib-olla varsti tulevad põnevamad uudised ja saan teid millegagi rõõmustada.

Seoses sellesama teemaga või midagi muud?

Sama teemaga ja midagi muud ka.

Et äkki hoopis keegi teine tunneb teie ostmise vastu huvi?

Ei noh, asi on selles, eks nad huvituvad kõik, eriti siis kui raha on pankades palju ja osta tema eest on vähe. Soovin teile edu ja räägime veel.