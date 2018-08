Eesti Meedia meediaäri kahjum süvenes

Ainult tellijale

Kui Eesti Meedia grupp oli möödunud aastal 13 miljoni euroga kasumis, siis meediaäri kiratseb juba teist aastat järjest.

Meediaäri tulemuste kohta ütles Nuutmann, et möödunud aasta tõi Eesti Meediale kaasa palju muutuseid ja strateegilisi otsuseid, mistõttu suurenesid ka kulud. „Seega jah, tekkinud kahjum oli teadlik ja hõlmas endas enamat kui meediaäri tulem. Näiteks erakorralised ühinemiskulud ja suuremahulised IT ja tehnoloogia investeeringud, mida suures osas ei kapitaliseeritud,“ selgitas Nuutmann.

Eesti Meedia juhtkond on öelnud, et kahjum on oodatav. Eesti Meedia juht Sven Nuutmann ütles, et Eesti Meedia juhtkond ja nõukogu vaatavad kogu kontserni tulemusi kokku ja siin tegi kogu Eesti Meedia kontsern oluliselt parema puhaskasumi ja maksueelse kasumi võrreldes 2016. aastaga.

Küsimusele, millal võiks Eesti Meedia meediaäri kasumisse jõuda, vastas Nuutmann, et kasumisse jõudmine on ettevõtte eesmärk ja selle nimel tehakse ka püsivalt tööd. Nuutmann lisas, et tema meelest on turu viimase aja võrdlusandmed kinnituseks, et liigutakse õiges suunas.

Ka terve Baltikumi meediaäri oli kahjumis, sedapuhku 5,2 miljoni euroga. Kahjum süvenes aastaga veidi enam kui neli korda.

Eesti Meedia kogukäive oli möödunud aastal 95,6 miljonit eurot, tõustes aasta varasemaga võrreldes 6%. Käibest umbes kolmandiku moodustas reklaamitulu, mis ulatus 33,2 miljoni euroni, kasvades aastaga 9%. Kontserni kasum oli möödunud aastal 13 miljonit eurot, tõustes eelneva aastaga võrreldes 11%.

Ettevõtte puhul näitas häid tulemusi portaalide äri, näiteks kinnisvaraportaali kv.ee ja ostukeskkonna osta.ee käive kasvas aastaga 23%, 4 miljoni euroni. Samas kasuminumbrid edenesid suisa 74%, 2,25 miljoni euroni.