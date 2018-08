USA jälgib Danske Eesti uurimist tähelepanelikult

USA majanduskuritegusid uurivad ametkonnad on huvitatud Danske Eesti kaudu käinud võimalikust rahapesust, kirjutavad Berlinske Tidende ja Helsingin Sanomat.

USA võitlust majanduskuritegude ja terrorismi rahastamise vastu kureeriva aseminister Marshall Billingslae ütles, et juhtumiga seotud uudisvoogu jälgitakse "väga tähelepanelikult". Ta ei saanud samas kommenteerida, kas nad ka ise omalt poolt asja uurivad.

"Meil on tihe koostöö Taani ja Eesti ametnikega," lausus Billingslae.

Kui USA leiab, et Danske kaudu võidi pesta kriminaalset või sanktsioonide alust Vene raha, võivaad Dansket sealtpoolt oodata sadadesse miljonitesse dollaritesse ulatuvad trahvid.

Billingslae tõdes Taani lehele antud intervjuus, et ka USA ametkondadel pole alati võimalik kindlaks teha, kust rahapesuoperatsioonides ringlev raha pärit on ja kuhu see lõpuks välja jõuab.

"Arusaamine on, et raha tuleb mitmest tegevusest, näiteks korruptsioonist ja vargusest. Fookuses on ka juba Putini Peterburi ajal loodud kriminaalseid gruppe ning Putini ja tema oligarhide ümber koondunud grupeeringuid. Ka Venemaa riigivõim süstib ise raha pahatahtlikesse hangetesse, mis on suunatud USA ja tema liitlaste vastu," lausus Billingslae.