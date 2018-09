Vanasadamat ootavad ees uuendused

kinnisvarauudised .ee 01. september 2018, 08:26

Sel sügisel tehakse algust Tallinna Vanasadama lõunaosa detailplaneeringutega, D-terminal peaks uuenema järgmise kahe aasta jooksul, kirjutab kinnisvarauudised.ee.

Kohtumisel Tallinna Linnavalitsuse ja AS Tallinna Sadama juhtide vahel arutati Vanasadama põhjalikku uuendamist, eraldi kruiisiterminali ehitamist ja avaldati ootust Reidi tee kiirele valmimisele, teatas Raepress.

„Kuulasime Tallinna Sadama arenguplaane ja on rõõm tõdeda, et mere ääres on asjad liikuma hakanud,“ tunnustas Tallinna linnapea Taavi Aas. "Selle ala detailplaneeringutega soovime kiirelt edasi liikuda.“

D-terminal aastaks 2020