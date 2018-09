Tallinn ei andnud riigikogule tasuta parkimiskohti juurde

Äripäev 03. september 2018, 14:45

Eelmisel nädalal kirjutas riigikogu kantselei Tallinna linnavalitsusele, et riigikogu liikmetel on parkimiskohtadest puudus ning neile tuleks tasuta kohti juurde tekitada. Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf leiab, et see pole võimalik.