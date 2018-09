Utilitas tõstab hinda

Konkurentsiamet kinnitas Utilitase kaugkütteettevõtete Tallinna, Rapla, Keila ja Jõgeva võrgupiirkonnas uue soojuse piirhinna, mis hakkab kehtima alates oktoobrist, teatas ettevõte.

Hinnakorrektsiooni taga on maailmaturu nafta hinna muutus, mis on toonud kaasa maagaasi ja põlevkiviõli kallinemise, samuti puiduhakke hindade tõus, selgitas Utilitas.

"Maagaasi hind on viimase kahe aasta jooksul tõusnud 60%, selle aktsiis 50% ning võrgutasud 16%," kommenteeris Utilitase kaugkütteettevõtete juhatuse esimees Andres Veske.

Tema sõnul on puiduhakke hind kallinenud küll vähem kui gaasi hind, kuid möödunud aasta pehme ja metsatöödeks ebasobiva talve tõttu on seegi hind tõusnud veidi üle 20 protsendi, lisas ta.

Uued hinnad:

Tallinn 52,72 eurot/MWh (seni 49,94 eurot/MWh)

Rapla 54,76 eurot/MWh (seni 53,64 eurot/MWh)

Keila 46,08 eurot/MWh (seni 42,87 eurot/MWh)

Jõgeva 49,26 eurot/MWh (seni 46,00 eurot/MWh)

Hindadele lisandub käibemaks.

Energiakontsern Utilitas toodab soojust ja elektrit ning osutab kaugkütteteenust. Ettevõte varustab kaugküttesoojusega 4741 hoonet, s.h 165 000 kodumajapidamist kaheksas linnas: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas. Utilitase toodetav roheline elekter katab ligi 200 000 kaugküttega kodumajapidamise vajaduse.