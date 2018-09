Eesti Energia juhi laiu peal uitav veisekari ikka jooksus

Eesti Energia juhatuse esimehele Hando Sutterile kuuluv Saaremaa Ökoküla on mitmeks aastaks "unustanud" Vilsandi lähedal asuvale Loonalaiule veisekarja, kes on pidanud seal omapäi hakkama saama.

Saarte Hääl kirjutab, et veterinaar- ja toiduamet kohustas loomi laiult ära tooma hiljemalt 14. augustiks, kuid ettevõte palus ajapikendust septembrini. Nüüd kinnitas Saaremaa Ökoküla tegevjuht Andreas Väli väljaandele, et nad tegelevad loomade äratoomisega pingsalt.

Saarte Hääl kirjutas, et 2015. aastal viidi laiule kokku kaheksa lehma ja pulli, kes on pidanud inimeste abita hakkama saama kolm talve - mis tähendab, et omanik jättis loomad hätta ja eksis rängalt loomapidamisnõuete vastu. Väljaanne lisab, et tänaseks on Loonalaiu kari kasvanud vähemalt 21-pealiseks, sealhulgas vasikad.

Saaremaa Ökoküla sai laiemalt tuntuks mõni aasta tagasi, kui firma omanik Hando Sutter teatas, et ettevõttel kadus paari aastaga Vilsandi ja Lääne-Saaremaa karjamaadelt tuhat lammast. Omanik kahtlustas, et suure osa nendest varastasid endised töötajad. Tänavu suve hakul lõppenud politseiuurimine kummutas selle kahtluse.

Saarte Hääl lisab veel, et Saaremaa Ökoküla on pannud 350 000 euroga müüki endale kuuluva Lümandas asuva Paderiku farmikompleksi, mis koosneb kolmest laudast, kahest söödahoidlast ja abiruumidest. Laudad on viimastel aastatel olnud kasutusel lambafarmina.

