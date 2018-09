Mihkelson astub Reformierakonda

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kinnitas ERRile, et liitub Reformierakonnaga ja kandideerib selle ridades ka riigikogu valimistel.

Eelmisest suvest parteituna poliitikas tegutsenud Mihkelson ütles ERRile, et Reformierakond esindab kõige paremini neid veendumisi, mida ta poliitikas omab ja jagab. "Ma olen vaadetelt parempoolne. Pean oluliseks isikuvabadusi ja et inimesed oleksid ettevõtlikud. Et riik soosiks, et inimesed oleksid vabad ja ettevõtlikud," selgitas ta.

Mihkelson ei näinud probleemi selles, et varem kuulus ta konservatiivsesse IRLi ja nüüd liitub liberaalse Reformierakonnaga.

Küsimusele, kas tema sihiks Reformierakonnaga liitumise järel on olla riigikogu väliskomisjoni esimees, saada välis- või kaitseministriks või siirduda hoopis Euroopa Parlamenti, vastas Mihkelson, et lähemad kuus kuud keskendub ta sellele, et teha riigikogu valimistel hea tulemus.

