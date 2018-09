Novatours sai skandalisti asemele uue tegevjuhi

Reisikorraldaja Novatours Eesti haru tegevjuhiks sai Sigrid Tammes, kellel on pikk juhtimiskogemus turisminduses, teatas Novatours.

Eelmine tegevjuht Andree Uustal lahkus ettevõttest aasta tagasi tüliga – nimelt väitis ta, et Novatoursi Eesti üksuses tehakse ebaselgeid tehinguid ja firma rahaline seis on kahtlane. Tema sõnul olevat äriühing suures kahjumis ja pankrotiohus, millest ülesaamiseks olevat ühest offshore’ist liikunud Novatoursi üle 800 000 euro.

„Selle päritolu vastu mul soovitati mitte ülearu huvi tunda – mina pidin teadma, et Novatours on selle raha eest koostanud Eesti makroökonoomika ja meelelahutusturu analüüsi,“ rääkis Uustal tänavu veebruaris meediale. Ta lisas veel, et firmast on viimastel aastatel välja viidud pea miljon eurot aastas ning et mullu jaanuari seisuga oli Leedu emafirma Novaturase käes 12 miljonit eurot Eesti tütarettevõte raha „laenuna“.

Novatoursi kinnitusel on kõik need väited alusetud.

Mullu pärast Uustali lahkumist võttis juhtimise üle grupi peadirektor Linas Aldonis.

Novaturas grupp (tegutseb Eestis ja Lätis Novatoursi nime all) on nii müügikäibe kui ka reisijate arvu poolest Leedu, Läti ja Eesti reisituru liider. Alates selle aasta 21. märtsist on Novaturase aktsiad noteeritud nii Varssavi börsil (WSE) kui ka Vilniuse Nasdaqi börsil.