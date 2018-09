Valitsus ei toeta vilepuhujate kaitse direktiivi

Ainult tellijale

Äripäev 06. september 2018, 14:00

Tänasel valitsuse istungil ei toetanud justiitsminister Urmas Reinsalu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitanud isikute kaitset.

Tegu on niinimetatud vilepuhujate kaitse direktiivi eelnõuga, millega soovitakse panna ettevõtetele kohustus luua ettevõttesisesed kanalid, mille kaudu saaksid töötajad teatada võimalikest rikkumistest.

Kaubandus-tööstuskoda vahendas, et peamise ja põhimõttelise probleemina näeb ministeerium eelnõuga kujundatava süsteemi bürokraatlikku struktuuri, mis kokkuvõttes ei pruugi soodustada rikkumistest teatada soovivate isikute tegevust ning mille negatiivseks kaasmõjuks on tuntav halduskoormuse kasv nii ettevõtjale kui avalikule sektorile.

Juuni saatis ka kaubandus-tööstuskoda justiitsministrile vilepuhujate kaitse direktiivi kohta oma arvamuse, milles toodi teiste probleemide hulgas välja ka ministeeriumi poolt nimetatud halduskoormuse kasv. Lisaks tõ koda esile, et töötajad võivad olla valmis teatama ainult töötajaga samal tasemel olevate töötajate rikkumistest ning tekib ka olukord, kus vilepuhuja ei kanna avalikustamisega seoses mingit vastutust, sest rikkumisest teatav isik võib väita, et kõik avaldatud teave oli tema hinnangul seotud rikkumisega. Koda ei toetanud vilepuhujate kaitse direktiivi ning leidis, et direktiivis käsitletu on piisavalt tagatud Eestis kehtivate õigusnormidega.