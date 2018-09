Danske Eesti rahapesuasjas uuritakse 150 miljardit dollarit

Ainult tellijale

Äripäev 07. september 2018, 14:07

Ainult tellijale

Taani panga Eesti harus toimunud rahapesu uurijad vaatavad läbi umbes 150 miljardi dollari (ligi 129 miljardi euro) ulatuses tehinguid, kirjutab Wall Street Journal.

Asjaga seotud isikud ütlesid ajalehele, et uurijad vaatavad läbi aastatel 2007–2015 tehtud tehingud, mida oleks pidanud rahapesu vastaste meetmete abil kontrollima. Suur osa sellest kogusummast on seotud Venemaa ja endistest Nõukogude Liidu riikidest pärit ettevõtetega.

Varasemalt on Financial Times kirjutanud, et nende ülekannete tipphetkel tehti ainuüksi 2013. aastal ülekandeid 30 miljardi dollari väärtuses.

Panga uurijad ei ole veel kindlad, kas kõik see 150 miljardit dollarit on must raha. Kuid selline summa viitab, et 8 miljardit dollarit, millest siiani on juttu olnud, võib kasvada oluliselt suuremaks.