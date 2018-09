Grossil head tulemused, aga dividendi ei võta

Ainult tellijale

Äripäev 09. september 2018, 11:48

Oleg Gross oma OG Elektra valdustes Tobia külas Rakvere külje all. Valmimise lõppjärgus on uus laopindade kompleks.

Oleg Gross oma OG Elektra valdustes Tobia külas Rakvere külje all. Valmimise lõppjärgus on uus laopindade kompleks.

Oleg Gross oma OG Elektra valdustes Tobia külas Rakvere külje all. Valmimise lõppjärgus on uus laopindade kompleks.

Ainult tellijale

Oleg Grossi kaubakett OG Elektra kasvatas mullu tugevalt nii käivet kui kasumit, ent dividendi Gross poeketist võtta ei soovi.

Kauplused said uue kuue

2016. aasta augustis alustatud Kuusalu kaupluse laiendamine sai lo?pptulemuse aruandeaasta veebruariks. Septembris 2016. aastal so?lmiti BREM Kinnisvarahaldusega u?u?rileping Lasnama?el Vikerlase ta?naval kaupluseruumide u?u?rimiseks. Ruumide valdus anti u?le 2017. aasta alguses ja neid tuli kaupluse vajadustele ja tehnoloogiale vastavalt u?mber ehitada. Peale u?mberehituste teostamist avati aprilli alguses Vikerlase ta?nava kauplus ku?lastajatele, toob OG Elektra aruanne välja olulisi sündmusi.

2016. aasta lo?pus soetatud Ida-Virumaal kaks kauplust (Kohtla-Ja?rve Oru linnaosas ja Voka alevis) vajasid mo?lemad OG Elektra tehnoloogiale vastavat u?mberehitust ning kaasaegset inventari. Kauplused avati kuuajase vahega, Oru kauplus 2017. aasta mai alguses ja Voka kauplus juuni alguses.

2015. aastal soetatud Loo kauplusehoone kaasajastamiseks tuli teha ko?igepealt hoonele ekspertiis, et langetada otsus, kas hoonet on vo?imalik u?mber ehitada vo?i tuleb see lammutada. Kuna hoone ei vastanud mingil ma?a?ral ta?napa?eva kaubanduse no?uetele ja u?mberehitamine oleks seeto?ttu nii ajaliselt kui ka rahaliselt olnud kulukam kui uue kauplusehoone ehitamine, siis vastavalt tehtud otsusele lammutati 2017. aasta alguses olemasolev hoone ja alustati uue hoone püstitamisega, mis avati talvel.

Tahab laieneda

Tuleviku laienemisplaanide teostamiseks soetati aruandeaastal Mustvees endine politseimaja, kolm kinnistut Narvas, millel ko?igil olemasolevad kauplusehooned, kinnistu Kose-Uuemo?isas kauplus-so?o?kla hoonega, Tallinnas Mustama?e teel kinnistu endise Sa?a?stumarketi hoonega ning Pa?rnu-Jaagupis hoonestuso?igus, loetletakse aruandes.

Lisaks soetatud kinnistutele tehti juunis ketile pakkumine Grossi Toidukaupade kaupluse avamiseks Viljandis Jakobsoni ta?nava kaubanduskeskuses. U?u?rileping juuli alguses so?lmitud alustati kohe tehnoloogiliste u?mberehitusto?o?dega ja oktoobri alguses sisenes ettevõte täiesti uuele turule.

2017. aastal vo?ttis ettevo?tte suurema ta?helepanu alla Narva turule sisenemiseks vo?imaluste leidmise, mille tulemusena osteti Narvas kolm kinnistut. Ko?igil kinnistutel asuvad hooned on koormatud u?u?rilepingutega, aga tulevikuplaanide teostamiseks soetati keti kontseptsiooniga sobivates asukohtades kinnistud sellele vaatamata, selgitas OG ELektra.

Pa?hklima?e 2a u?u?rilepingud lo?ppesid ka?esoleva aasta alguses ja selles hoones oli juuni lõpuks alustatud ka u?mberehitusto?o?dega. Esimene Narva kauplus avatakse septembris 2018. Pa?hklima?e 6a ja Tallinna 47 asuvate kaupluste ankurrentnike u?u?rilepingud lo?pevad 2020. aastal.

Juuni lõpuks jõuti la?bira?a?kimistega lo?ppfaasi veel ka neljanda kinnistu ostmiseks Narvas, mis ei pruugi ja?a?da seal viimaseks sobivaks tehinguks, andis ettevõte teada. “Seega la?hema kahe-kolme aasta pa?rast on ettevo?tte saavutanud Narva suunal olulise la?bimurde,” seisab aruandes.

Sel aastal algas ka Jüris uue kauplusehoone ehitamine, mis peaks valmis saama talvel. Soetati kinnistu Mustveel, kus on praegu tegeletud peamiselt paberimajandusega, ent juuni lõpus soovitakse alustada lammutamistöödega. Tunamullu soetatud Jõgeva politseimaja lammutamiseks ja sinna kaupluse ehitamiseks koostati aga detailplaneering, mis on jõudnud praeguseks avalikustamise faasi. Samas etapis on ka Pärnu-Jaagupisse plaanitava kaupluse planeering. Nende kahe projektiga loodab OG Elektra jõuda ehitusjärku tuleval aastal.

Seoses pideva laienemisega on firmal tekkinud vajadus ka kesklao laiendamiseks ja kaasajastamiseks. Praegu on lõppjärgus uue 10 500ruutmeetrise pinnaga lao projekteerimine. “Uue lao valmimine annab ettevo?tja laomajanduses vo?imaluse ta?napa?evaste mehhanismide kasutamiseks, mis muudab to?o? organiseerimise laos efektiivsemaks,” märkis juhatus aruandes.

Grossi poodides töötas mullu keskmiselt 843 inimest, samas kui aasta varem oli neid vaid 713. Mõistagi kasvas ka palgakulu, seda 7,9 miljonilt 10 miljoni euroni. Ühe töötaja kohta oli keskmine kuine brutotasu umbes 994 eurot.

OG Elektra ainuomanik on mulluses Äripäeva Rikaste TOPis 23. koha pälvinud suurettevõtja Oleg Gross. Ehkki OG Elektrasse on aastatega kogunenud üle 52 miljoni euro jaotamata kasumit, ei soovi Gross siiski dividende võtta, nii et jaotamata kasum paisub tulevaks aastaks enam kui 60 miljoni suuruseks.