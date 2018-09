Kus on teaduspoliitika roheline raamat?

Ainult tellijale

Ülikoolide ja ettevõtete koostöö pidur on teadusraha jagamise mudel, mis ei soosi majandusele ja tööstusele vajalike akadeemiliste teemade uurimist, kirjutab elektroonikatööstuse liidu juhatuse esimees Andres Taklaja.

Ülikoolide suhtumine on peamiselt määratletud Teadusagentuuri suhtumisega, sest just see organisatsioon jaotab teadusraha ülikoolidele. Teadusagentuuri suhtumine omakorda on määratud talle riigi pandud ülesannetega.

Kui riik pole määratlenud seni puuduva teaduspoliitikaga seda, et riigi teadusraha peaks kulutatama ka majandusele ja tööstusele vajalike akadeemiliste teemade uurimisele, siis seda ka Teadusagentuur ei tee. Teadusagentuur rahastab suvalisel teemal teadusuuringuid ülikoolides ja seetõttu on ülikoolid hõivatud ja ka rahastatud muude teemadega siis, kui mõni toodet arendav ettevõte tunnekski huvi ülikooli akadeemilise kompetentsi vastu.

Kui tööstuspoliitika rakendamiseks on meil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi allüksusena Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), siis teaduspoliitika rakendamiseks peaks olema meil haridus- ja teadusministeeriumi allüksusena Teadusagentuur.