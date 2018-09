Leedo: saime Hiinas paari päevaga aasta jagu tellimusi

Ainult tellijale

Nädalavahetusel Hiinas puitdetailide ja puitmaja tehase avanud suurettevõtja ning kunagine praamiparun Vjatšeslav Leedo julgustab Eesti ettevõtjaid minema tema järel äri ajama Hiina, kus on võimalusi piiramatult. Leedo sõnul paistab, et nemad võiksid oma paari aasta eesmärgid saavutada seal poole aastaga.

Leedo sõnul planeerisid nad saavutada tehase täisvõimsuse paari aastaga, kuid praegu usub ta, et nad jõuavad selleni juba poole aastaga. „Meil on tulnud tellimusi paari-kolme päevaga juba aasta jagu ette. Ja 200 000 ruutmeetrit võimsust aastas tähendab kuskil 100 miljonit käivet," hindas ta.

„Kui keegi tahab siia tulla, tere tulemast! Siin tööd jagub kõigile,“ teatas Hiinas tehase avanud Leedo. Leedo sõnul loodab ta väga, et nende järel lähevad Hiina ka teised eestlased, kes tahavad tööd teha ja teenida. Puitmajade tootmine on tema kinnitusel vaid üks etapp ning koostöövõimalusi Eesti ettevõtete vahel on seal piiramatult. „Kõik oma kogemused ja tutvused, mis on võimalik, me kindlasti anname edasi.“

Ühtepidi lihtne, teistpidi keeruline. Oleneb sellest, kuidas ise ajada. Peab Hiina kombeid olema, nende reeglistiku järgi võimlema.

Teie õppisite lausa hiina keelt selle jaoks?

See on palju öeldud, aga mõne lause ikka. Nad tahavad näha, et sa oled huvitatud. Nad tahavad, et sa oled nendega võrdne.

Millega tuleb Hiinas äri ajades arvestada?

Tuleb arvestada, et ei tohi eksida kommete vastu, reeglite vastu. Peab kinni pidama äritavadest ja läbirääkimised nendega on keerulised, kurnavad, aga üldiselt nad peavad oma kokkulepetest kinni.

Mis seal reeglite poolest kõige rohkem erineb, kui võrrelda sellega, kuidas äri Eestis ja mujal aetakse?

Meil on kuiv asjaajamine. See on teine kultuur, teine rahvas. Aga väga elujõuline ja lõbus rahvas. Seda on raske kirjeldada, selle mõistmiseks peab lihtsalt olema nendega koos.

Mis see kõige rangem reegel võiks olla, mida pidite meeles pidama, mille vastu mitte eksida?

Petta ei tohi, aga see on igal pool nii.

Kuidas eestlased ja hiinlased omavahel klapivad?

Meie klappisime küll vist, arvestades neid vastuvõttusid, mis meile tehakse. Ja saarlased, kes on siin, paistavad ka kõik klappivat. Üldiselt on meil läinud kõik suhteliselt hästi ja ma ütleksin, et isegi kergelt.

Kuidas käib esimese sammu astumine Hiina? Kas oli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) tuge vaja või kuidas leidsite sealt partnerid?

See on nii pikk lugu. Peame ajalukku minema. Saaremaal hakati hiina keelt õpetama vist 15 aastat tagasi ja eks tasapisi selle kaudu tekkisid sidemed. Lähemalt hakkasime kuskil kuus aastat tagasi sellega tegelema. Sammhaaval tuleb seda asja ajada. See on raske, aga kui sa oled juba kanda kinnitanud, siis on muidugi suursaadikud suureks abiks, sest julgustav hea sõna riigi poolt maksab väga palju Hiina ärikliimas. Suursaadikud on olnud eeskujulikud Eesti esindajad ja meile nad osutasid küll hindamatut abi. EAS on ka väga tubli olnud Eks nad omavad infot palju rohkem kui meie. See aitab Hiinas ka kaasa, kui nad näevad, et riigi struktuurid toetavad. See on Hiinas väga tähtis.

Mis Teid Hiina poole tõmbas?

Hiina on huvitav maa, seal on huvitav elu. Suur maa, suured võimalused.

Milliseid võimalusi Te näete Hiinas puit- ja elementmajade tootmisele?

Piiramatu turg. Eesti ettevõtjad peaksid julgemalt siia tulema ja sulanduma, sest hiinlased võtavad hea meelega Euroopa Liidust inimesi vastu ja siin on mööblitootjatele, igasugustele disaineritele, projekteerijatele piiramatu turg. Lihtsalt on vaja järjekindlust. Siin ei ole nii, et tuled ja teed kohe. Rahulikult, järjekindlalt.

See vaev tasub ennast ära?

See paistab, kas tasub või ei tasu, aga huvitav on. Kui tahad suurt asja teha, on siin väga huvitav.

Kuidas konkurentsiga lood on?

Konkurents on tihe ja kindlasti tootjaid on, aga turg on ka ikkagi suur. Iga asjaga on siin tootjaid palju.

Aga puit- ja elementmajade tootjatega kuidas konkurents on?

Puitmajade tootjaid on siin palju, aga elementmajade tootjad oleme me ühed esimesed.

Kas näete, et see võiks olla Teie trump?

Loodame. Hiinlased hindavad ka Euroopast tulnud ettevõtete kvaliteeti ja see on nende jaoks väga tähtis.

Milliseid soodustusi tehti Teile Hiinas välisinvestorina?

Me oleme kolm aastast kõikidest maksudest vabastatud. See on ju suurepärane. Maa ostmisel anti väga suur soodustus. Abistati ehitamisega ja see on kirjeldamatu, kui palju hiinlased abistavad välisinvestoreid. Ma ei näinud ühtegi valdkonda, kus me pöördusime ja ei oleks mingit soodustust või abi saanud. Igalt poolt tuldi vastu. Räägitakse, et dokumentatsiooni ajamine on väga keeruline, aga ma ei näinud, et Hiinas bürokraatia vohaks. Kõik käis väga kiiresti.

Kui suur Teie tehas üldse on? Mis mahus ta toodab?

Siin on 15 000 ruutmeetrit kaetud pinda ja põhimaht tuleb kuskil 200 000 ruutmeetrit toodangut, mida võime aastas välja lasta, kui ta saavutab oma võimsuse. Ma usun, et ta saavutab päris kiiresti. Kui me alguses planeerisime saavutada selle võimsuse paari aastaga, siis praegu ma usun, et me jõuame selleni poole aastaga. Meil on tulnud tellimusi paari-kolme päevaga juba aasta jagu ette. Ja 200 000 ruutmeetrit võimsust tähendab kuskil 100 miljonit käivet. Sellega on vaja natuke töötada, sest me planeerisime siin teise tehase ehitamist paari aasta pärast, aga tundub, et seda peab hakkama kohe ehitama.

Kust Teil neid tellimusi juba paari päevaga nii palju on tulnud?

Vot ei tea. Ilmselt on meil hea meeskond, kes tegeleb müügiga. Ja eriti kui meie avamist näidati Hiina televisioonis, see päästis mingi laviini lahti. Info liigub. Siin selles provintsis asub juba 58 miljonit inimest. Siis ei ole turuga praegusel momendil küll muret. Aga see oleneb tehasest ja inimestest. Kui me ei suuda täita neid lepinguid, siis võib teistpidi pöörduda.

Kas Teil on inimesi piisavalt, et neid tellimusi täita?

Praegu tuleb töötajaid kindlasti juurde võtta. Neid tuleb ja neid on siin piisavalt.

Kui paljudele Te praegu tööd annate?

Praegu on 100, sest tehas tehti just lahti. Aga ma usun, et neid tuleb ikka 400-500 inimese ringis. Palkmajade tehas on töötanud kuu-poolteist, elementmaju oleme tootnud alles kaks päeva. Tehas alles hakkab tööle.

Kui palju on Teie töötajate seas hiinlasi ja kui palju eestlasi?

98 protsenti on hiinlased.

Mis ametikohtadele Te eestlased olete kaasa võtnud?

Kaks tootmisjuhti. Aga me kasutame eestlasi ka komandeeringu vormis, kus nad tulevad siia ja õpetavad teatud protsesse.

Kuidas Te olete hiinlaste maitse-eelistusi uurinud ja seda, milline vajadus neil on puit- ja elementmajade järele?

Tuleb lihtsalt vaadata nende elustiili ja kombeid, tuleb suhelda. Tuleb suhelda nende projekteerijate, disaineritega, linnapeadega.

Kui palju nende maitse erineb?

Mitte palju. Hiinlastel on ka juba Euroopa maitset.

Kuidas erineb hinnastamine Hiinas ja Euroopas?

Hind on siin odavam, kuna maksud on… meil on kolm aastat üldse vabastatud. Selle võrra on stardiaeg tükk maad kergem.

Kui suure investeeringu Te tehasesse tegite?

Piisava.

Mis ajaga Te plaanite selle tagasi teenida?

Ma usun, et piisava ajaga.

Kui võrrelda tehase rajamisega Eestis ja mujal Euroopas ning Hiinas, kus see kiiremini võiks käia?

Tehase rajamine käis kiiremini Hiinas, aga ettevalmistusprotsess oli pikem. Sa pead õppima seda elu tundma. Kust raha kiiremini tagasi tuleb, seda ei tea. Ma ei julge ennustada neid asju.

Kas on mingisuguseid tõrkeid ka Hiinas ette tulnud?

Praegu ei ole. Praegu on kõik sujunud hästi. Uskumatult hästi.

Kui vaadata viie aasta peale ette, kuhu te tahaksite Hiinas oma tegemistega jõuda?

Teate, ma arvan, et ma tahan pensionile jääda. Vanust juba on ja selle tehase käivitamisega võib-olla on nii, et tuleb noortele anda. Aga ma usun, et selle tehasega on viie aasta pärast väga ilus olevik või tulevik.

Kui tihti Te ise näete ennast Hiinas käimas?

Nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik.

Kas Hiina veel piisavalt ei meelitanud, et hoopis sinna paikseks jääda?

Ma olen öelnud üks 40 aastat tagasi, et Saaremaa on ainuke koht, kus ma tahan elada ja jääda ja sealt mind kuskile ei vii. Siin on väga ilus ja väga hea ja inimesed ja toidud on kõik väga head, aga Saaremaa on ikka kõige ilusam koht.