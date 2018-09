Tallinna kinnisvaraturg kukkus 2015. aasta tasemele

Äripäev 10. september 2018, 12:58

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul mõjutab erakordselt soe suvi mitmendat kuud pealinna kinnisvaraturgu ning tehingute arv kukkus augustis aasta keskmisega võrreldes 20 protsenti.

“Samal tasemel tehti tehinguid viimati 2015. aastal,” täpsustas Vahter.

Maa-ameti statistika kohaselt tehti augustis kodudega siiski ka mitmeid suuri tehinguid. Kalleim korter müüdi ligi 450 000 ning maja 600 000 euro eest.

“Väga kalli kinnisvara müümine on Eestis pikk ja keeruline protsess, sest rikastele meeldib asju nullist ja oma maitse järgi teha. On ka selliseid juhuseid, kus värskelt lõpetatud ja väga kallis siseviimistlus lõhutakse täielikult paneelini maha, et siis kõik jälle üles ehitada,” rääkis Vahter.