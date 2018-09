Ukrainas teenivad IT-mehed kümme keskmist palka

Ainult tellijale

11. september 2018

Ukrainas on suur IT-buum, kusjuures sealsed palgad on sisuliselt sama suured kui lääneriikides.

„Tööstus on viimaste aastatega kolmekordistunud,“ ütles riskikapitaliettevõtte UVentures meeskonnajuht Andrew Sorohan BBCle. „Meil on noor ja oskuslik tööjõud, kes töötab masinõppe programmide kallal ja teeb andmeanalüüse sellistele ettevõtetele nagu UBS, Uber, Google, Deutsche Bank ning Amazon,“ ütles ta. Ta lisas, et Ukraina kohalikud ettevõtted nagu Grammarly laienevad aktiivselt ka muudele turgudele.

IT-sektorist on kümnendiga saanud Ukraina suuruselt kolmas eksportija. Ukraina IT-sektori palgad on sealjuures peaaegu sama kõrged kui lääneriikides, jäädes 2000 ja 3000 dollari vahele. Märkimisväärne on, et sissetulekule rakendub vaid 5% suurune tulumaks, aga vaid sel juhul, kui IT-spetsialist on registreeritud eraettevõtjana.

Kiievis ja selle ümbruses on keskmine palk umbes 250-300 dollarit. Teistes piirkondades on see mõistagi veel väiksem. Ehk siis: IT-spetsialistide palk on umbes kümme korda suurem kui nii-öelda tavatöötaja oma.