Kutsekooliõpetaja lahkumine pani tööstusettevõtte tegutsema

12. september 2018, 14:38

Augustis teatas Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, et nende ainus metallilõikepinkide õpetaja lahkub välismaale paremat sissetulekut otsima.

"Otsustasime Radiuse teise partneri Andrei Veršininiga, et kui me kohe ei reageeri, võib olukord eskaleeruda. Võtsime kooli juhtkonnaga ühendust ja pakkusime oma abi. Olime valmis seda isegi kooli jaoks tasuta tegema, aga kool otsustas meiega lepingu sõlmida. Mõeldud – tehtud," kirjeldab ta sündmuste käiku.

Konnimois lisas, et koolis õpetavate tippspetsialistide sissetulek on võrdne operaatori sissetulekuga, kuid viimased teevad ettevõtetes üsna lihtsakoelist tööd. "Operaatori töö on stressivabam ja kohati palju kaasaegsemas keskkonnas," märkis ta.

Lepingu järgi aitab ettevõte sel õppeaastal anda ca 400 tundi metallilõikepinkide loenguid ning jagada praktilisi näpunäiteid. "Oleme valmis veel kaugemale minema. Koguni põhikooli tööõpetuse ja ka teiste reaalainete õpetajate motiveerimiseni stipendiumitega, et garanteerida järelkasvu tööstustele, eriti masinaehituse erialale," sõnas Konnimois ja lisas, et selleks on ta paaril korral kohtunud ka vastloodud töögrupiga, et võimalusel välja anda kuni 100 stipendiumit, tähistamaks vääriliselt EV100. "Näitamaks, et töötleval tööstusel on jõudu ja motivatsiooni ka päriselt midagi ära teha. Kas sellest ideest ka reaalselt asja saab, näitab aeg."

