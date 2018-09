Saastekvoodid tõmbavad ligi spekulante

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kiirelt tõusnud CO2 kvoodihinnad on börsile meelitanud uusi spekulatiivseid investoreid, ühtlasi on kasvanud volatiilsus.

Üks hinnalanguse võimalikke põhjuseid on see, et maaklerid võtavad kasumeid välja. Septembri alguse hinnatõus võis olla seotud rohkem börsi dünaamika kui nõudluse ja pakkumisega, märgib S&P Global.

Nimelt võisid hinnad tõusta nii kõrgele, et futuuridele ostuoptsioonide pakkujatel tekkis vajadus riskide vähendamiseks soetada endale futuure juurde. See aga andis hinnatõusule veelgi hoogu juurde.

Kolmapäeval hoiatas S&P Global Platts Analytics, et tegelikult võib heitmekvootide hinda oodata ees kerge korrektsioon, seoses võimalike soojade ilmadega talvel ning arvatust suurema tuuleenergia tootmisega. Kuid laias laastus võiks tugevat nõudlust oodata ka kogu järgmise aasta, lisasid analüütikud.

Kiire hinnatõus ühes selle nädala langusega võiks aga märku anda hoopis spekulatiivsete maaklerite tegevuse aktiveerumisest, keda meelitab ligi nii heitmekvootide ülespoole suuna võtnud hind kui ka Euroopa Liidu pingutused järgnevatel aastatel seda hinda veelgi toetada kvootide ajutise vähendamisega.

Reedel positsioonid küll osaliselt taastusid ja tõusid 20,5 eurole, kirjutab Montel News. Müüdud maht on olnud väga tugev ja ainuüksi neljapäevase müügihooga vahetas omanikku 54 miljonit CO2 ühikut, mis on viimase viie aasta suurim tulemus.

Monteliga kõnelenud kauplejad ütlesid, et neljapäeva võiks iseloomustada rohkem müügipaanika ja positsioonide likvideerimise kui kasumi võtmisega. Samuti on kahtlustatud Nasdaqi energiabörsi kõikuma löönud kauplemise kõrvalmõjusid.

Ka on Saksamaal olnud võrdlemisi tuulevaikne suvi, nii et fossiilkütustel töötavatel elektrijaamadel on olnud tavapärasest rohkem tööd, aga sügisega võiks tuuleparkide tootmine jälle tõusta.

Wattsighti analüütik Espen Andreassen prognoosis Montelile, et 21 euro hind heitmekvootide eest on selja taga ning ülipikas perspektiivis jäävad need 19 euro tasemele. „Faktoreid on mõistagi palju ja turule sisenevate spekulatiivsete maaklerite osa ei oska praegu hinnata, kuid see on meie parim pakkumine,“ ütles Andreassen.

Samas on näiteks UBS olnud märkimisväärselt optimistlikumad ja hoiatanud, et ületulevaks aastaks võib hind tõusta isegi üle 30 euro, kui varukvoote hoidvad tootjad ei soovi oma üleliigseid kvoote maha müüa.