Piimatootjad nõuavad Valiolt Soomes miljoneid

Soome kaks suurt piimatootjat Valio ja Arla teatasid, et sõlmisid eile piimasõja hüvitiste asjas rahu, seega ei nõua Arla Valio käest kümnete miljonite eurode suurust summat ja asi võeti kohtust tagasi.

Soome Valio piimakontsernil on kaks tootmist ka Eestis, üks Tartumaal Laevas ja teine Võrus.

Neli väiksemat piimatööstust aga jätkavad hüvitise nõudmist, mille põhisumma ulatub 10,2 miljoni euroni, juurde tulevad veel intressid.

Piimatüli uurimisel selgus, et Valio on kasutanud väärkasutanud domineerivat turupositsiooni piimaturul ja on kehtestanud nn röövellikud hinnad. Nimelt alandas Valio aastatel 2010–2012 tugevasti joogipiima hinda. Aastal 2014 kohustas nn kaubanduskohus Valiole maksma riigile 70 miljonit eurot. Otsuse edasikaevamine kõrgemasse kohtuastmesse Valiole võitu ei toonud.