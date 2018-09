6 soovitust: ideest valmistooteni

Äripäev 18. september 2018, 11:37

Eesti Elektroonikatööstuse Liidu juht Arno Kolk https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180918/NEWS/180919663/AR/0/AR-180919663.jpg

Euroopa ja teiste rahvusvaheliste turgudega võrreldes on Eesti elektroonikatööstus tipptasemel - paindlikkus ja kiirus meelitavad elektroonikaettevõtteid just Eestisse oma prototüüpe valmistama. Aga mis tagab arendustöö edu, küsib Eesti Elektroonikatööstuse Liit?

Liidu juht Arno Kolk selgitab, et uue toote juurutamiseks tootmisesse on töötatud välja vastavad protsessid, mille üldnimetus on New Product Introduction ehk lühidalt NPI. “Reeglina käivitatakse selleks vastav projekt, moodustatakse meeskond, määratakse etapid, tähtajad ja eelarve,” selgitab Kolk, kes on moodustanud uute toodete arendamiseks insenerikeskuseid nii Tallinnas kui ka Pekingis ja juhtinud NPI protsesse nii Aasia regioonis kui ka ülemaailmselt. Edu saavutamiseks tasub Kolgi sõnul pöörata tähelepanu olulistele aspektidele, mis võivad osutuda uue toote arendamisel võtmekriteeriumideks. 1. Kaasa õiged inimesed õigel ajal Kolgi sõnul sünnib korralik elektroonikatoode paljude osaliste koostöös. “Juba toote projekteerimise esimestes etappides on vaja arvestada tootmisega: toode peab lisaks füüsilisele valmimisele saama valmis õigeks ajaks, õige hinnaga, õigetes kogustes ja nõutava kvaliteediga.” selgitab Kolk. “Päris tihti tuleb ju toodet tootmisprotsessidele sobivaks kohandada, vahel aga peab kohendama protsesse või looma hoopis uued – sageli ka mõlemat,” viitas Kolk.