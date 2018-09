Süttinud kombain andis suure panuse kindlustuskahjudesse

Äripäev 18. september 2018, 10:13

Augustikuise kindlustusstatistika põhjal võib täheldada keskmisest suuremaid kahjusid põllutöötehnika osas ning suurimaks nendest osutus Raplamaal põlema süttinud kombain, mille kahjud ulatuvad 150 000 euroni, teatas Salva Kindlustus.

Eelmisele aasta suve lõpus hüvitas Salva ühele oma kliendile täielikult maha põlenud kombaini kahjudena ligi 400 000 eurot. Seekord tabas sarnane õnnetus põllumeest Raplamaalt, kui laagri ülekuumenemise tõttu süttinud kombain sai kahju hinnanguliselt üle 150 000 euro väärtuses ning tuleb tõenäoliselt maha kanda.

Lisaks kallihinnalisele kombainile hüvitas Salva veel teisigi põllutöötehnikaga toimunud kahjusid näiteks ligi 13 000 euro eest kahju saanud ratastraktori haagise eest.

Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt märkis, et põllumeeste ja ettevõtete ühekordsed kahjud on tihti küllaltki suured, sest tänapäeva tehnika on keeruline ning kalliste komponentidega. „Lisaks otsesele varalisele kahjule on aga tihti sama tähtis ka mõju ettevõtte tegevusele, mis olulise seadme puudumisel võib vahel isegi täiesti seiskuda,“ selgitas Kivirüüt. „Näiteks olid augustis juhtumid, kus erinevatel ettevõtetel hävinesid kallid geodeetilised mõõteriistad ja kahjud ulatusid ligi 17 000 euroni.“