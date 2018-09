Äripäev 18. september 2018, 11:58

Kuigi Dubai EXPO-l osalemist on peetud liiga kalliks ning huvi selle jaoks ebapiisavaks, leiab värske ettevõtlusminister Rene Tammist, et poole väiksema hinnasildi korral võiks selle ikkagi ära teha.

Riik peab selgeks tegema, kas tahab EXPO-l osaleda või mitte, märkis Tammist ja lisas, et kui ka erasektor kavaga päri on, on kokkulepped saavutavad ja Eesti saab Dubai EXPO-l osaleda.

Kannapööre

Märtsis teatas toonane ettevõtlusminister Urve Palo, et Dubai EXPO-l osalemiseks on huvi liiga napp ning riik eelistab selle asemel avada Araabia Ühendemiraatides suursaatkonna. Ka Äripäev tunnustas valitsust juhtkirjas, öeldes, et kindlasti on Eestis ettevõtteid, kes Dubai EXPOst kasu lõikaksid, kuid kokkuvõttes on Äripäeva hinnangul maksumaksja raha kulutamiseks paremaid viise kui selle kaugel maal kõrbeliiva valamine.

„Kui Dubai EXPO-le minekuks ei ole riigil ja ettevõtjatel piisavalt raha, siis on mõistlik alustada kõigepealt EASi välisesinduse avamisega. Pärsia lahe ümbrus on tuleviku mõttes oluline piirkond ning vajame Eesti ettevõtete ekspordi suurendamiseks seal püsivat diplomaatilist kohalolu,“ ütles toona Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.