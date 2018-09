Kesk-Eestis ehitati maailmatasemel hooldusauto Tõnu Tramm 26. september 2018, 08:47 Iveco Daily raamile rajatud hooldussõiduk. https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180926/NEWS/180929792/AR/0/AR-180929792.jpg

“Rootsis messil olles ei suutnud nii mõnigi hooldemees selle juurest lahkuda ja tunnistas, et kui ma saaks sellise masinaga iga päev tööd teha, oleks see parim, mis olla saaks,” räägib Worxpace OÜ juhatuse liige Peep Nork, kelle juhitav ettevõte ehitas Roosna-Allikul valmis hooldusauto, mis on absoluutne tipptase kogu maailma mõistes.

Iveco Daily raamile rajatud tipptasemel hooldussõiduki tekkelugu ulatub paari aasta tagusesse aega, kui Järvamaal Roosna-Allikul tegutsev ettevõte Veoki Pealisehituse OÜ (kelle tütarettevõte on Worxpace OÜ) juhid tundsid, et oma ligi paarikümne aasta pikkuse tegutsemisaja jooksul on nende tegevus hakanud kuidagi killustuma.