Tallinna Linnatransport on pidanud hakkama bussijuhte otsima üle Eesti, saates isegi värbajad kohale. Foto: Postimees/Scanpix

Tallinna bussifirma saatis värbajad üle Eesti

Tallinna Linnatranspordi AS oleks kohe valmis palkama pealinna liinidele kümneid bussijuhte, mistõttu otsib neid kogu Eestist, sealhulgas ka Läänemaalt, kirjutab Lääne Elu.

"Meie bussijuhtide keskmine vanus ületab 50 aastat, mille tõttu oleme kohe valmis värbama 20–50 juhti," ütles Tallinna Linnatranspordi personaliosakonna juhataja Janika Seppor.

Tallinna Linnatransport tahab järgmisel aastal osta ka 100 uut gaasibussi, mis tõenäoliselt survestaks vajadust leida bussijuhte veelgi.

Läinud nädalal käisid bussifirma värbajad Virumaal, sel nädalal käiakse Pärnu-, Viljandi- ja Läänemaal. "Käime kokku kaheksas maakonnas – Lääne- ja Ida-Virumaal, Pärnu-, Lääne-, Tartu-, Viljandi-, Valga- ja Võrumaal," loetles Seppor.

"Eks nad otsivad kogu aeg juhte, aga et nad maale kohale tulevad, see on midagi uut," ütles värbamiskampaania kohta ASi Go Bus juhataja Andrei Mändla.

