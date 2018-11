Maksuamet võtab ette maksuvõlglaste tegelikud juhid

Maksu- ja tolliameti juriidilise valdkonna juht Airi Jansen-Uueda selgitas Äripäeva raadios, millised uued võimalused tekkisid maksuametil pärast riigikogu 22. novembri otsust. Foto: Andres Haabu

Eelmisel neljapäeval andis riigikogu maksuametile õiguse maksukahju solidaarselt välja nõuda maksuvõlglasest ettevõtte tegelikelt kasusaajatelt, kes seni on oma huve ja mõju varjanud juhatuses olevate variisikutega.

Maksuametil tekkinud uutest võimalustest rääkis esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis maksu- ja tolliameti juriidilise valdkonna juht Airi Jansen-Uueda. Järgneb kokkuvõte raadioeetris olnud intervjuust.

Kas seadusemuudatus tähendab seda, et tankistide või variisikute kasutamine maksuvõlgade eest peitu pugemiseks on saamas ajalooks?

Mingil hetkel tahaks eetrisse tulla küll sellise lausega, et nüüd on nii, et enam variisikuid ja tankiste ei kasutata. Kahjuks ma praegu seda öelda ei saa. Aga see seadusemuudatus on ikkagi samm selles suunas. Need meetmed, mida me saame rakendada uue regulatsiooniga, aitavad kaasa turu läbipaistvuse suurendamisele ja võrdse konkurentsi saavutamisele.