Tesla peab hiinlaste avaldatud müüginumbreid valeks

Tesla peakontor Pekingis 2018. aasta juulis. Foto: Jason Lee

Täna avalikustas Hiina sõiduautode assotsiatsioon, et Tesla autode müük Hiinas langes aastaga 70% 211 sõidukini, vahendas Reuters. Tesla pressiesindaja teatas aga Marketwatchile, et sellised müüginumbrid on väga ebatäpsed.

„Kuigi me ei avalikusta regionaalseid ega kuised müüginumbreid, siis need näitajad on olulisel määral õigetest numbritest mööda,“ lausus Tesla pressiesindaja Marketwatchile, kui kommenteeris täna avaldatud numbreid.

Varasemalt on autotootjad öelnud, et kaubanduspinged USA ja Hiina vahel on nende ärile Hiinas halvasti mõjunud. Juulis kergitas Hiina USA importautodele tollitariifi 40% peale. Tesla impordib kõik oma Hiinas müüdavad autod USA-st.

Oktoobris teatas Tesla, et Hiina poolt kehtestatud importtollid on nende müüki seal negatiivselt mõjutanud, vahendab Reuters. Kasvava kohaliku autoturu paremaks teenindamiseks ning tariifide vastu astumiseks plaanib Tesla rajada uue tootmistehase Hiinasse Shanghaisse.

Tesla aktsia langes päeva alguses uudise mõjul kuni 3% 335,30 dollarini, kuid Eesti aja järgi kella seitsmeks õhtul on aktsia taastunud 344,60 dollari peale, olles eilsega võrreldes veel 0,4% miinuses.