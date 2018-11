TOP 100: Eesti kõige edukamad ettevõted

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel andmas üle võitja rändkarikat TMB AS juhile Jaan Lutsile. Foto: Liis Treimann

25 aastat järjest koostatud Eesti edukate ettevõtete edetabelis on võidurõõmu nautinud kokku 17 ettevõtet.

Sel aastal võitnud ehitusmaterjalide tootjale TMB on see esimene tiitel. Varasematel aastatel on TMB olnud esikümnes nii ehitusmaterjalitootjate TOPis kui ka Tartumaa ettevõtjate TOPis. Esimest korda Äripäeva koostatud Eesti edukate ettevõtete TOP 100 ajaloos on võitja ehitusmaterjalitootja. Paljudele selle valdkonna ettevõtetele oli eelmine aasta ajaloo parim.

Esikolmik Skinest Grupp AS juht Oleg Ossinovski, TMB AS juht Jaan Luts ja teise koha pälvinud Harju Elekter AS juht Andres Allikmäe. Foto: Liis Treimann

Kui kaua Rootsi magnet vastu peab?

Nii TMB juhatuse liige Jaan Luts kui ka ehitusmaterjalitootjate TOPis viiendale kohale tulnud Talot ASi juht Rasmus Kurm ütlesid, et eelmise aasta heade majandustulemuste taga oli soodne turuolukord, mida võimendasid õigel ajal tehtud õiged otsused.