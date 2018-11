Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja on mures, et tegevusalati kasvas majandus ebaühtlaselt. Foto: Andres Haabu

Majanduskasv tegi asjatundja murelikuks

Kolmanda kvartali majanduskasv 4,2% tundub Eesti Panga ökonomistile Kaspar Ojale suures pildis pigem erand. Samuti teeb teda murelikuks, et kasv oli tegevusalati ebaühtlane.

Statistikaameti hinnangul kasvas majandus kolmandas kvartalis aastatagusega võrreldes 4,2%. Kasv oli veidi kiirem kui teises kvartalis, mil majandus kasvas 3,8%.

Keskpanga ökonomist Kaspar Oja leiab, et kolmanda kvartali kiirenenud majanduskasv oli suures pildis pigem erand, sest erinevad majandusaktiivsuse kasvu iseloomustavad näitajad nõrgenesid kolmandas kvartalis nii Eestis kui ka mujal.

Oja selgitas, et majandususaldusindeks, mis kajastab ettevõtjate ootuseid lähikuude kohta, on langenud nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides. Nii Euroopa Liidus tervikuna kui ka Eestis on aeglustunud ka tööstustoodangu kasv. Euroopa Liidu majanduskasv kolmandas kvartalis aeglustus.

Eksport kasvas tagasihoidlikult

Keskpanga ökonomisti sõnul mõjutab teiste riikide majandusaktiivsus Eestit ekspordi kaudu ja ekspordi kasv oligi kolmandas kvartalis siin üsna aeglane. "Samas võib aga olla hakanud mõju avaldama ka hinnakonkurentsivõime vähenemine, mis on tingitud tootlikkuse kasvu ületavast palgakasvust. Eksport kasvas aastaga vaid 0,8%," ütles ta.

Oja sõnul olid Eesti kiire majanduskasvu taga sisenõudluse tegurid: tarbimine ja investeeringute kasv, kuid eksport kasvas vähe. See näitab, et majandus on piisavalt tugev, et elada üle lühiajalisi väliskeskkonna võbelusi.

Ebaühtlane kasv

"Samas teeb veidi murelikuks asjaolu, et tegevusalati oli kasv küllaltki ebaühtlane. Pea pool majanduskasvust tuli ehitus- ja kinnisvarasektorist. Kuna Eesti majandus on väike ja tihedalt seotud teiste riikidega, eeldab mõõduka majanduskasvu jätkumine ekspordi tugevnemist," leidis ökonomist.

Oja lisas, et kolmanda kvartali majanduskasvu juures teeb rõõmu investeeringute kasvu taastumine, kusjuures investeeringute kasvu taga olid seekord peamiselt ettevõtted. Majapidamiste investeeringud aastatagusega võrreldes vähenesid ja valitsemissektori investeeringud olid reaalväärtuses vaid veidi suuremad kui aasta varem. "Investeeringute kasv aitab kaasa ettevõtete konkurentsivõime tugevnemisele ja tootlikkuse kasvule. Kuna majanduses on saavutatud juba täishõive olukord, on majanduskasvu jätkumiseks vaja suurendada tootlikkust," ütles ta.