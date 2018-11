Kullerrobot kaalub ligikaudu 100 kg, suutes tarnida kuni 200 kg pakke. Foto: Cleveron

Vaata Cleveroni robotit tegutsemas

Robotexi tehnoloogia- ja robootikafestivalil esitletud Cleveroni pakiveorobot võiks esimesi sõite teha aastal 2020, kui seadused seda lubavad.

Cleveroni robotkulleriga saab tutvuda Robotex International 2018 messil Eesti Näituste messikeskuses.

Cleveroni asutaja ja juht Arno Kütt rääkis kahe nädala eest, et nad tutvustavad oma kullerrobotiga kontseptsiooni, millega asendada kullereid. Küti sõnul on neil võrreldes Starshipi juba tuttavate robotitega kolm erinevust: nende robot hakkab sõitma mööda sõiduteid, saab peale võtta paarsada kilogrammi kaupa ehk mitme inimese pakid ning seda robotit ei pea inimene kodus ootama. „Meie pakiautomaadid on inimestel kodudes ja meie robotkuller paneb ise pakid sinna. Ta võib sõita öösel ja pakid ära panna ning inimene ei pea minema neid ise vastu võtma,“ rääkis ta.

Praegu kullerrobotid veel sõiduteedel liigelda ei saa, sest selleks on vaja regulatsiooni, mis paneks paika isesõitvate sõidukite liikumise. „Aga kui regulatsioon tuleb, tahame me valmis olla. Kui me hakkaksime arendama siis, kui regulatsioonid on olemas, oleksime me ilmselgelt juba hiljaks jäänud.“

Esimesi testsõite tahavad nad Küti sõnul teha aastal 2020 seal, kus on seda lubav regulatsioon selleks ajaks olemas.